La vacuna russa Sputnik comença el tràmit per ser aprovada a Europa

L'Agència Europea del Medicament (EMA) va començar ahir un procés de «revisió contínua», una anàlisi en temps real, de les dades sobre la seguretat, l'eficàcia i la qualitat de la vacuna russa Sputnik V. Aquest procés podria conduir a autoritzar l'ús d'aquest fàrmac contra el coronavirus a la Unió Europea.

En un comunicat, el regulador europeu remarca que la decisió de fer el pas «es basa en els resultats dels estudis de laboratori i els estudis clínics en adults» que el desenvolupador de la vacuna, l'Institut Gamaleia de Moscou, ha compartit amb els científics europeus de l'EMA, informació que ja està sent analitzada pels seus experts a la seu d'Amsterdam.

Reconeixement a The Lancet

La vacuna russa contra la Covid-19, criticada durament durant els últims mesos per la falta de transparència que han envoltat les investigacions, va rebre un reconeixement del món científic internacional a principis de febrer, quan la revista científica The Lancet va publicar que, segons els resultats de l'estudi en fase III, l'Sputnik V va aconseguir una eficàcia del 91,6%, també en persones més grans de 60 anys, una xifra similar a l'obtinguda per les seves homòlogues occidentals.

D'acord amb el document científic, un total de 19.866 voluntaris van participar en els assajos dirigits per l'Institut Gamaleia de Moscou, dividits en dos grups: uns van rebre la vacuna i els altres, un placebo. Mentre que entre primer grup només es van registrar 16 casos simptomàtics de Covid-19, en el segon aquesta xifra d'afectats va ser gairebé quatre vegades superior i es va elevar a 62.

«El desenvolupament de l'Sputnik V ha sigut criticat per una pressa indecorosa, per buscar dreceres i per falta de transparència», escrivien, a la mateixa revista científica, els professors Ian Jones, de la Universitat de Reading, i Polly Roy, de la London School of Higyene and Tropical Medicine. «Però el resultat aquí és clar i el principi de vacunació s'ha demostrat», continuaven, i concloïen: «Una nova vacuna pot afegir-se a la lluita per reduir la incidència de la Covid-19».

Vacunes a la gent gran

Alemanya i Suècia autoritzaran AstraZeneca per als grups de persones majors, per sobre dels 65 anys, segons van anunciar ahir els governs de tots dos països. França, per la seva banda , també permet administrar les dosis d'Oxford a aquesta franja d'edat des de fa tres dies, i Bèlgica la posarà als majors de 55 anys.