Aragonès esgota terminis davant un pacte que es preveu a última hora

Aragonès signa el decret que fixa el 12 de març per a la constitució del Parlament. acn

Ni un sol dia de propina. Si el termini per a la constitució del Parlament acabava el dia 12, el 12 serà quan es constitueixi la cambra. El president substitut en funcions i presidenciable amb més possibilitats de ser elegit, Pere Aragonès, va signar ahir el pertinent decret que, a la pràctica, atorga una setmana als negociadors de les forces independentistes per establir les bases d'un pacte de Govern, la primera visualització del qual hauria de ser la presidència del Parlament.

Però no només això. Perquè després de l'elecció del president o presidenta de la cambra, aquest, o aquesta, haurà d'iniciar la ronda de contactes i encarregar a algun presidenciable l'intent d'una investidura. Això podria donar-se dimarts 16 o dimecres 17. Poc més de 10 dies, per tant, perquè Junts i la CUP comuniquin la seva disposició a ungir Pere Aragonès i deixin sense «investidura fake», com la va definir Jéssica Albiach, Salvador Illa.

Tot això condueix a una primera votació d'investidura el 26 de març i, la segona, 48 hores després, el Diumenge de Rams. «Esperem que per al canvi d'hora», a la matinada del 27 al 28 de març, «tinguem president», va assenyalar un republicà, abans de postil·lar que creia fermament que «anirem al límit, però ho aconseguirem».

Sembla, doncs, que hi haurà un pacte a l'últim moment. Per exemple, la CUP va parar els peus a Aragonès i va descartar un «acord global», en el qual es defineixi alhora la Mesa del Parlament i el Govern, perquè prioritzen el debat programàtic «i no el repartiment de cadires».

Aïllar l'extrema dreta

Això sí, pel que fa a l'òrgan parlamentari, en les últimes reunions amb ERC i Junts els han reclamat la presidència per aïllar l'extrema dreta de Vox i forçar que es blindi la «sobirania del Parlament», és a dir, que es recuperin les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional (TC) i que no es frenin iniciatives que puguin acabar en els tribunals. «La Mesa ha de ser netament antifeixista i donar resposta al conflicte existent entre Catalunya i l'Estat», va etzibar la diputada electa de la CUP Eulàlia Reguant.

Els anticapitalistes volen anar pas a pas i no donen pistes sobre si estan disposats o no a assumir responsabilitats a l'executiu. En les assemblees que tenen previstes fins a dimarts no preveuen dilucidar el suport a una investidura de Pere Aragonès, sinó establir la seva llista de peticions per cedir els seus vots al candidat d'ERC.

De moment, ahir van començar a caminar els grups de treball entre republicans i anticapitalistes que han de «desenvolupar el detall de l'aposta», tant de la «sortida social de la crisi com de l'agenda nacional», en paraules extretes d'un comunicat d'Esquerra.

«Confiança mútua»

En el mateix text s'assenyalava que «la confiança mútua establerta ha garantit un bon clima de treball». Els «compromisos» adquirits fins ara se centren en matèria policial -una moratòria de la utilització de les bales de foam, la retirada de la Generalitat de les causes contra manifestants i que els antiavalots no participin en els desnonaments-, encara que també han parlat sobre l'«autodeterminació» -un referèndum sobre el qual no han detallat més, malgrat que JxCat i la CUP volen fixar-lo aquesta legislatura- i ara es proposen centrar la negociació en el «rescat social». En aquesta carpeta, els anticapitalistes inclouen una renda bàsica universal de 735 euros, una regulació «efectiva» dels lloguers, la «potenciació» del sector públic i la industrialització en la transició ecològica «per generar treball estable i de qualitat».