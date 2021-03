Canadell es descarta per ser al Govern si JxCat accepta la «visió de país» exposada per Aragonès

El número 3 de JxCat per Barcelona el 14-F, Joan Canadell, ha assegurat que no comparteix la "visió de país" que va exposar el candidat d'ERC a presidir la Generalitat, Pere Aragonès, en la conferència d'aquest dijous. "Si això ho accepta Junts per Catalunya, jo em descarto per ser al Govern", ha reblat en una piulada a Twitter, que ha esborrat minuts després. Canadell deixa clar que és una "opinió personal" perquè no és en les negociacions entre les formacions. Entre els motius esgrimits hi ha el fet que, al seu entendre, no hi hagi un "full de ruta clar" cap a la independència i que "només" es parli d'amnistia i autodeterminació. Alhora, acusa ERC de voler fer un canvi d'esquerres "tòpic" i no una "transformació cap a un país nòrdic".

Segons ha detallat en un fil a Twitter, la proposta d'Aragonès no reflecteix el resultat electoral, amb una "Esquerra liderant i Junts, CUP i Comuns donant suport". "El resultat ha estat d'empat just al revés que el 21-D", assevera, de manera que a Esquerra creu que li correspon la presidència i a Junts el Parlament i la vicepresidència.

També critica que el pla de xoc proposat pel candidat d'ERC a presidir la Generalitat és "només social, en cap cas econòmic". "No parla enlloc de com de malament ho passen les PIME i autònoms, cap mesura innovadora o arriscada per tornar a l'activitat amb seguretat com altres països", ha insistit.

Alhora, creu que la proposta d'ERC deixa la transformació econòmica a l'espera dels fons europeus i, en canvi, creu que cal construir una societat del coneixement amb "plena ocupació i de qualitat internacionalitzada, sostenible i vertebrada al territori". "I això es pot fer ara, no cal esperar als fons, cal lideratge", ha conclòs.