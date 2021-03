Grups bombolla, contagis i vacunes compliquen la vida dels docents

Professors d'infantil i primària de col·legis catalans han vist dificultada la seva labor pel manteniment dels grups bombolla, pels contagis i ara per la vacunació, que està causant algunes baixes de professors, d'un dia, per efectes secundaris lleus com febrícula o mal al braç.

Alguns professors es queixen que la vacunació està obligant els equips directius dels centres educatius a cobrir classes de professors que tenen alguna reacció lleu, i que aquesta vacunació a docents "ha arribat tard".

Segons ha explicat a EFE la professora de cinquè de primària d'un col·legi de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), Laura Gómez, "l'equip directiu no dona proveïment perquè està havent d'assumir les classes dels educadors que s'agafen baixa després de la seva vacunació, ja que a la meva escola falten al dia una mitjana de quatre professors". La vacunació de les dosis d'AstraZeneca a docents va començar l'última setmana de febrer, i ja s'ha vacunat aproximadament el 35% de professionals de l'educació a Catalunya.

"Vaig escollir vacunar-me dissabte al matí perquè havia escoltat testimoniatges de professores que ho havien fet entre setmana i, l'endemà, havien hagut de faltar a la feina perquè es trobaven malament", ha afegit Gómez. Aquesta situació ha afectat molts centres educatius que necessiten rotar professors i implicar l'equip directiu a les classes, per la qual cosa aquesta docent ha afirmat que "es necessiten reforços que no arriben i va tothom molt apurat".

A més, la pandèmia ha influït en la forma en què els tutors estan duent a terme la feina que normalment feien els professors especialistes, amb l'objectiu d'assegurar els "grups bombolla" i evitar la rotació del professorat. Laura Gómez ha assegurat que "a moltes escoles han optat perquè no hi hagi especialistes d'anglès, educació física o música, i són els mateixos tutors els qui assumeixen les assignatures que se'ls atribueixen als especialistes". "És cert que els col·legis no poden abastar la coordinació de tots els grups i totes les classes perquè els grups siguin 100% 'bombolla', per la qual cosa s'intenta limitar la rotació de professors en la mesura del possible", ha detallat la docent.

Per la seva banda, Tamara López, professora d'infantil en una escola del barri barceloní de Gràcia, ha expressat que els educadors s'han sentit "desprotegits" i que la vacunació a docents "ha arribat tard". "Hi ha classes que s'han confinat fins a tres vegades perquè algun professor o alumne donava positiu, la qual cosa ha afectat molt l'aprenentatge", ha declarat López. No obstant això, la professora d'infantil ha opinat que la vacuna "és molt positiva i necessària, i en el sector educatiu provocarà una millora per a tots".

Ambdues docents ja s'han vacunat, i Gómez ha esmentat que "se senten coses molt estranyes, i tots tenim al cap la frase 'No és possible que surti una vacuna tan aviat' però, si l'han treta al mercat, no crec que juguin amb la nostra salut d'aquesta manera". L'educadora ha considerat que "el procés de vacunació és molt surrealista, perquè estàs fent cua amb gent que és docent igual que tu, i et vénen al cap deu mil coses en pensar que has de vacunar-te per poder viure i treballar segura".

Els procediments que les escoles han hagut de seguir quan s'ha detectat un cas positiu de Covid-19 han estat estrictes i han interromput les rutines habituals dels alumnes. "Quan hi ha un positiu, s'avisa totes les famílies i ràpidament es diu als menors que no poden anar a classe els propers dies, a més d'organitzar des de direcció les proves PCR de tots ells", ha puntualitzat López.

Quan els alumnes han donat positiu, se'ls ha confinat a casa durant més de dues setmanes amb classes a distància i, en cas d'un resultat negatiu, tornaven a classe després d'uns dies de marge.

Els professors també s'han sotmès a proves PCR periòdiques per garantir que l'escola estigués lliure de perill d'infecció. López ha explicat que, al col·legi de Teresianes de Gràcia, van fer un cribratge després de Nadal que van tornar a repetir després d'unes setmanes, en el qual els educadors es feien una auto-PCR.

Malgrat totes les precaucions, la professora va donar positiu en coronavirus i va haver de fer una quarantena de dues setmanes fins a tornar a fer classe. "Jo em vaig començar a notar un dimecres a la tarda a casa símptomes com mal de cap i muscular, cansament o marejos i, llavors, em vaig prendre la temperatura i vaig detectar unes dècimes de febre", ha apuntat la professora d'infantil.

La docent ha expressat que "en altres circumstàncies podria haver anat a treballar perfectament, però vaig decidir de forma voluntària no anar a escola i fer-me el test d'antígens, que em va donar positiu".

Els investigadors han detectat que el risc de contagi entre els nens és menor, per la qual cosa la professora ha confessat que "no sé fins a quin punt això m'ha influït, però sí que m'he sentit alguna mica exposada".

Després de la seva vivència i tots els canvis que ha observat aquest any, la professora ha remarcat que "els alumnes m'han sorprès molt positivament, ja que s'adapten a la situació i compleixen les normes millor que els adults". "S'haurien d'haver donat més ajudes als pares amb nens confinats a casa, i és que els pares no han pogut deixar el nen amb els avis sent un possible positiu", ha dit per acabar la mestra.