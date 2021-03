Detingut per superar 10 cops la taxa d'alcohol a Barcelona

La Guàrdia Urbana ha obert una investigació després de detenir dijous al conductor d'un camió que circulava amb una taxa d'alcohol d'1,44 mil·ligrams per litre d'aire expirat, una xifra que supera en gairebé deu vegades la permesa per als conductors d'aquesta mena de vehicles. Segons va explicar la Guàrdia Urbana de Barcelona, els fets van tenir lloc dijous a la nit al barri de la Verneda. Una patrulla va observar que el vehicle circulava amb una llum posterior fosa, per la qual cosa va ordenar al vehicle que es detingués i es va fer la prova d'alcoholèmia al conductor, que ja va ser denunciat.

Segons la normativa de la Direcció General de Trànsit (DGT), el conductor va cometre un delicte penal (en superar una taxa d'alcohol de 0,60 mil·ligrams per litre en aire expirat o de 1,2 grams per litre en sang) i s'enfronta a una pena de presó de tres a sis mesos, o una multa de sis a dotze mesos.