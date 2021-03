Es feien passar per repartidors per robar en empreses logístiques

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns tres homes com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal, un robatori amb violència, un robatori amb força i, com a mínim, dotze delictes de furt. Els detinguts tenen 32, 33 i 34 anys. Un d'ells és veí de Badalona i es desconeix on viuen els altres dos. Els agents van començar a investigar el novembre de l'any passat arran d'un robatori amb força en una empresa del Polígon Industrial Riu Clar a Tarragona. Els arrestats utilitzaven furgonetes amb logotips d'empreses de missatgeria i accedien als magatzems vestits amb roba de feina per fer els furts sense aixecar sospites entre els treballadors. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

Segons els Mossos d'Esquadra, el robatori amb força en una empresa del polígon industrial Riu Clar de Tarragona va tenir lloc el novembre. En aquella ocasió, quatre individus van arribar al lloc amb una furgoneta, van forçar la porta de l'empresa i van sostreure un palet amb material electrònic valorat en gairebé 4.500 euros. Arran d'aquest robatori, els investigadors van detectar un augment de furts a la zona, principalment a empreses de missatgeria amb magatzems amb molts paquets. En la majoria de casos, els robatoris seguien el mateix patró.

Els investigats triaven empreses on el volum de feina fós elevat i on els magatzems estiguessin amb les portes obertes durant el torn de treball. Llavors, mitjançant una furgoneta identica a la que feien servir els repartidors, els membres de la banda accedien a les naus vestits amb roba de feina i es feien passar per treballadors per carregar paquets i caixes. Tot seguit, marxaven ràpidament i discretament.

Els mossos d'esquadra van detectar fins a dotze robatoris amb el mateix 'modus operandi'. La meitat a Tarragona i la resta a Reus, Constantí, Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Tàrrega i Roda de Ter. A més, aquest grup també se'l va investigar per un robatori amb violència en un furt comès a l'Hospitalet de Llobregat. En aquella ocasió, els lladres van ser sorpresos per un treballador i després de forcejar amb els empleats van estar a punt d'atropellar-los mentre fugien amb la furgoneta.

Davant d'aquests fets, els agents van detenir els tres homes, entre els quals hi havia el líder del grup, de 35 anys, a Santa Oliva (Baix Penedès). Els arrestats, que acumulen un centenar d'antecedents policials, van passar dijous a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell. Els dos homes de 34 i 35 anys van quedar en llibertat amb càrrecs mentre que el de 32 anys va ingressar a presó per una requisitòria per una altra causa.