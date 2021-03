Foment diu que el Govern va fer «el ridícul» quan va plantar Seat

Foment del Treball ha titllat d'"injustificable" l'absència del Govern en l'acte que es va celebrar el divendres a la planta de Seat a Martorell, on l'automobilística va mostrar el seu compromís amb Catalunya i que va comptar amb la presència del rei Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. En un comunicat, la patronal encapçalada per Josep Sánchez Llibre ha acusat l'executiu català de posar "discutibles actituds de partit per damunt l'interès general" i assenyala que això suposa "literalment fer el ridícul i degradar el paper institucional del president de la Generalitat i del Govern". Per Foment, el pla d'inversió de Seat -5.000 MEUR fins al 2025- és "probablement el projecte industrial més important per a Catalunya".

Alhora, la patronal subratlla que el projecte permetrà consolidar tot el sector de l'automoció de Catalunya "de cara als pròxims 25 anys" amb la construcció de la primera planta de bateries de cotxes elèctrics a l'Estat el grup Volkswagen. Davant la importància de l'acte, Foment considera "incomprensible" la decisió del Govern davant "tot el que està en joc". "És que la Generalitat no dóna suport a aquest projecte de país que tindrà repercussió a la indústria i a la creació de llocs de treball?", pregunta.

Per altra banda, Sánchez Llibre emplaça al Govern a col·laborar en "un gran pacte de país" i opina que la societat catalana "no es mereix la resposta del Govern rebuda de manera explícita amb l'absència a Martorell". "Lamentablement cal repetir el 'ja n'hi ha prou' i exigir a la Generalitat de abandoni la gesticulació sectària", opina. "Confondre el paper institucional del president de la Generalitat amb el de dirigent de partit ens porta a cometre errors, al desprestigi internacional i, en aquest cas, a posar en risc projectes industrials imprescindibles per a l'economia del nostre país", conclou.