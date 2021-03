El feminisme català surt als carrers i continuarà avui amb les mobilitzacions

Centenars de dones es van concentrar ahir en barris i ciutats catalanes convocades per la plataforma Vaga Feminista amb motiu de la celebració aquest dilluns del Dia de la Dona. Tot i la pluja, a Barcelona, les concentracions es van desenvolupar, entre altres punts, a Ciutat Vella, Nou Barris i al Parc de la Ciutadella sota el lema #JoNoEmQuedoACasa.

Més enllà de la prèvia d'ahir, la concentració unitària convocada per aquest dilluns 8 de març a Barcelona no només segueix en peu -a les 18.30 hores al Passeig de Gràcia- sinó que ja ha esgotat les 3.600 places obertes per omplir els vuit trams habilitats, entre Gran Via i Diagonal, que l'organització havia facilitat per poder manifestar-se de forma segura.

Aturada de 24 hores

A més, avui sindicats com la CGT Catalunya i el Sindicat de Periodistes de Catalunya, entre d'altres, han convocat una vaga general de 24 hores.

La plataforma Vaga Feminista ha emès un manifest amb el títol de «Juntes, diverses i rebels som imparables! Sempre feministes!». Amb aquest manifest assenyalen que la pandèmia «ha agreujat la crisi política, social, laboral i de drets civils», i «ha intensificat una situació crítica i estructural de desigualtat i precarietat». En el manifest, a més, es recorda que «vivim una situació de crisi sistèmica en la qual els poders econòmics i polítics promouen les retallades de drets socials i polítics».