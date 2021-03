Mor un home en caure de la teulada d'una empresa fructícola de Seròs mentre treballava

Un home ha mort aquest dilluns mentre treballava en una empresa fructícola de Seròs (Segrià). Els fets han passat cap a dos quarts d'onze del matí, quan els operaris d'una empresa de manteniment i reparacions de teulades han pujat al sostre de la nau. Part de la teulada ha cedit i un d'ells ha caigut. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses patrulles dels Mossos, els Bombers i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no han pogut fer res per salvar-li la vida. La víctima és un home de 58 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Lleida. Arran de l'accident laboral, els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball han obert una investigació per esclarir els fets.

Fonts consultades per l'ACN han explicat que l'home ha trepitjat una claraboia que s'ha trencat, quan anava a col·locar-se l'equip de protecció. No es descarta, però, que no comptés amb cap equip de seguretat.

Els Mossos han informat dels fets al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida i al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.