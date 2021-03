8-M a Barcelona: menys nombrós, però igual de reivindicatiu

Una seixantena de concentracions, organitzades en honor al Dia Internacional de la Dona, van ser convocades durant diumenge i el dia d'ahir a tot Catalunya, segons dades de la Conselleria d'Interior de la Generalitat. La principal, convocada per Vaga Feminista, va celebrar-se ahir a la tarda dividida en vuit trams des de la Gran Via de les Corts Catalanes fins al carrer Rosselló. Degut a la situació sanitària en què encara es troba el país, aquesta va ser estàtica, amb inscripció prèvia i aforament limitat per adaptar-se a les mesures de prevenció de la covid-19. Sota el lema «Juntes, diverses i rebels. Som imparables», la concentració va ser dividida per vuit trams amb un màxim de plaça per a 3.600 persones en total, ja que hores abans d'iniciar la concentració ja estaven esgotades les places per poder-hi assistir. Dels vuit trams habilitats per a la manifestació, la majoria eren no mixtos i només dos permetien la presència de persones de diferents sexes. Les concentrades, amb mascaretes i respectant les distàncies de seguretat per evitar contagis, portaven pancartes amb lemes com: «Contra les violències masclistes, justícia feminista» o «Prou d'agressions a les dones». La pluja fina que va caure de forma intermitent al llarg del dia a Barcelona va cessar, cosa que va animar la música i les reivindicacions que corejaven les manifestants. En la concentració hi van participar, entre d'altres, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, la candidata de JxCat en les passades eleccions del 14-F, Laura Borràs, i els consellers republicans Bernat Soler i Ester Capella.

Pel que fa als sindicats, la UGT de Catalunya va presentar en l'assemblea general d'ahir l'informe «i el 9, què?» i va fer una lectura d'un manifest al balcó de la seva seu a la rambla Santa Mòniva de Barcelona, tanmateix van mostrar la seva participació en el tram mixt de la concentració estàtica de Barcelona. D'altra banda, CCOO de Catalunya va organitzar, també davant de la seva seu sindical, una acció reivindicativa amb el títol «Pintem els carrers de lila», a més de la lectura del manifest del 8-M.

Per tal de poder donar a tothom un espai per reivindicar-se, Vaga Feminista va organitzar una segona acció per a les nou de la nit. Aquesta consistia a guarnir els balcons en suport a les treballadores essencials i fer soroll per recordar la bretxa salarial que pateixen les dones, també en serveis com la sanitat i les cures. Durant el cap de setmana també van organitzar-se a més de vint localitats catalanes «passejades feministes» només per a dones i trans, amb el lema «Volem caminar tranquil·les de dia i de nit», amb l'objectiu de reivindicar el carrer com un espai segur i denunciar les agressions, l'assetjament i les violacions que s'hi viuen. Tot això perquè tot i les dificultats que suposa el coronavirus «ningú es quedi a casa», tal com manifesta la mateixa plataforma que va recordar que la crisi ha impactat més en les dones treballadores i que les actuals condicions laborals «continuen fent necessària la protesta i la vaga aquest 8 de març». Reivindicacions des dels balcons que també van arribar a València en forma d'art, on diversos pobles van exposar des d'aquests racons externs dels domicilis un total de 120 obres de la mostra «L'art al carrer». Es tracta d'una iniciativa «descentralitzada, participativa i adaptada a les restriccions de la pandèmia» que s'allargarà fins al 15 de març.

Una vaga a les aules a mig gas

Les aules sempre han estat protagonistes del 8 de març justament per l'aturada de la seva activitat. Enguany, el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona ho ha estat un cop més pels bloquejos als seus accessos, a les carreteres i a l'estació dels Ferrocarrils de la Generalitat, on van col·locar contenidors per ocupar els vials de banda a banda. També van bloquejar algunes de les entrades principals i secundàries de facultats com ara la de Dret, la de Lletres o la de Ciències, utilitzant mobiliari dels mateixos edificis, entre el qual taquilles, bancs o plafons informatius.

Tot i això es calcula que, a causa del fet que part de l'activitat docent es fa ara de manera telemàtica, va haver-hi un moviment molt inferior a l'habitual. Pel que fa a les facultats, algunes, com l'Escola d'Enginyeria, van poder dur a terme les poques classes programades de manera presencial amb una relativa normalitat. En canvi, en d'altres, com la de Lletres o la de Ciències, la presència de piquets va fer més complicat no només el desenvolupament de classes presencials, sinó també l'entrada a l'edifici.

Els discursos polítics

En l'hora dels discursos polítics, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va afirmar que el «masclisme descarnat» de la ultradreta propugna «un retorn» al passat on les dones eren submises als homes. El portaveu de CatComú, Joan Mena, va demanar ahir la formació d'un Govern «clarament» feminista a Catalunya i va cridar a participar en les mobilitzacions mantenint les mesures de seguretat i prevenció pel coronavirus. Des de JxCat, també can fer una crida a «confrontar» aquells que «neguen les violències masclistes, els que volen mercadejar» amb el cos de les dones, els neguen la seva «sobirania corporal» i les volen «tancades a casa».

El PP va assegurar que els avenços més grans en igualtat s'han produït «gràcies a les polítiques posades en marxa pels diferents governs del PP». Per la seva banda, el PSC va reclamar «governs feministes» que posin fi a la discriminació, les desigualtats i la violència de gènere que pateixen les dones. Cs va reclamar un feminisme liberal, inclusiu i «que no sigui de confrontació, que no sigui guerra civilista, que no sigui agressiu amb ningú i que no sigui excloent». La sots-secretària general de Dones d'ERC, Raquel Sans, va cridar a reivindicar els drets de les dones «avui més que mai», perquè creu que són les persones més afectades per la crisi del coronavirus. D'altra banda, la CUP va demanar una renda bàsica universal de 735 euros mensuals i l'ampliació del parc d'habitatge públic de Catalunya. Per últim, Vox, que no va participar en cap actes convocat pel Dia de la Dona, va insistir a demanar que es declarés aquesta data com a dia de les víctimes de la covid-19.