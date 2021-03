Budó diu que "tot apunta" que el confinament comarcal s'aixecarà "ben aviat"

La portaveu del Govern i consellera de la Presidència en funcions, Meritxell Budó, ha explicat aquest dimarts que "tota punta" que el confinament perimetral comarcal "s'aixecarà ben aviat", sempre que les dades epidemiològiques no canviïn la tendència que tenen darrerament.

Així, el pla per a la Setmana Santa –que es podria tancar aquesta mateixa setmana- permetria la mobilitat interna dins de Catalunya amb una certa llibertat. A més, tal com va passar per Nadal, la portaveu assegura que s'està estudiant que es pugui entrar i sortir de Catalunya "per visitar familiars i gent propera" malgrat tenir el perímetre territorial de país tancat.

"Si les dades són com les dels darrers dies, ben aviat podrem començar a revertir el confinament comarcal i els temes de mobilitat". Així de confiada s'ha mostrat Budó en parlar dels canvis en les restriccions que el Govern prepara a pocs dies de la Setmana Santa. Tot i aquesta bona predisposició a deixar només actiu el perímetre català, Budó tampoc dona res per fet fins que "les autoritats sanitàries recomanin" aixecar aquestes mesures. "Tot apunta que les dades ho permetran, esperem, sembla que tenim la cadena de contagis controlada, i podrem fer passos endavant i un és aquest, permetent moure's per dins de Catalunya", ha comentat en roda de premsa, després de la reunió del Consell Executiu.

A més, ha obert la porta a que la gent pugui entrar i sortir de Catalunya també sempre que sigui "per a visitar familiars i persones properes", com ja es va permetre durant els dies més assenyalats de Nadal. "Està sobre la taula, s'ha d'estudiar", ha matisat, deixant clar així que la mesura no era definitiva. I és que Budó ha marcat prudència en reiterar que "en funció de les dades epidemiològiques hi haurà una mobilitat o altra" durant aquesta propera Setmana Santa. Amb tot, entre dimecres i divendres s'ha de tancar la nova resolució del Procicat que entrarà en vigor dilluns i s'haurà de veure si la relaxació de les mesures s'aplica ja la setmana vinent o la següent. "Entenem que aixecar el confinament comarcal és necessari el més aviat possible", ha dit.



Les eleccions del Barça

Les eleccions a la presidència del Barça van deixar algunes imatges que, vistes des de la distància, podien evidenciar que s'estaven contravenint les normes i restriccions dictades per la covid-19. Així, es va veure votant a Barcelona alguns membres del Govern que tenen la seva residència fora de la comarca del Barcelonès, cosa que suposaria un trencament de les normes. "Les persones que van anar a votar pot semblar que trencaven el confinament comarcal, però han explicat que van venir en diumenge a treballar a Barcelona i van aprofitar per a participar de les eleccions del Barça", ha justificat Budó. De la mateixa manera, davant les imatges de celebració de la victòria de Joan Laporta, on diverses persones cantaven i cridaven abraçades, sense distància de seguretat i algunes sense mascareta, Budó ha explicat que "tot i entendre els moments d'alegria per una victòria, és important recordar que hi ha una pandèmia i cal respectar les mesures de seguretat i prevenció", sense anar més enllà ni anunciar sancions o expedients.