El CatSalut impulsarà un pla amb 100 milions d'euros per als centres per recuperar hores de visita i diagnòstics

El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, ha avançat a TV3 que properament es posarà en marxa un programa que dotarà de "molts més recursos" els centres sanitaris perquè recuperin hores de visita i diagnòstics que s'han hagut d'ajornar o no s'han fet per la pandèmia. El pla estarà dotat aquest any amb 100 milions d'euros (MEUR). Comella ha explicat que es tracta d'un programa "molt ambiciós" que es traduirà en més màquines, més hores o més plantilla, segons les necessitats de cada centre. A més de les operacions, també es volen augmentar les visites a l'atenció primària i els especialistes i es preveu un pla de coordinació entre centres del mateix territori, ha explicat a TV3.

L'objectiu del pla és "estrènyer molt l'accelerador" per recuperar els diagnòstics que s'han perdut a conseqüència de la covid. Comella ha detallat que hi haurà una part fixa per centre i una altra variable, en funció de compliment d'objectius.

Comella ha apostat per idear "fórmules" per compartir temps durant la Setmana Santa i ha fet una crida a la prudència. En aquest sentit, ha reconegut que tothom té ganes d'una Setmana Santa més normalitzada però ha alertat que la situació continua sent complicada. Ha explicat que s'està debatent en el si del Procicat sobre quina ha de ser la mobilitat permesa durant aquest període i ha afegit que la decisió es prendrà en base a les dades epidemiològiques quan s'estigui més a prop d'aquesta data.

Amb tot, ha posat el Nadal com a exemple de "pensar fórmules que permetin aprofitar els dies" i ha alertat que Setmana Santa és, novament, un període "de més risc". "En tenim moltes ganes però hem de ser molt prudents", ha manifestat.

Sobre les possibilitats d'una quarta onada, ha afirmat que s'ha d'intentar evitar, tot i que ha reconegut que és "complicat" preveure si es podrà aconseguir. Amb tot, ha afirmat que el que interessa és "guanyar com més temps millor" per tal de baixar "a mínims" els pacients a la UCI.