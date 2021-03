La primera reunió conjunta entre ERC, JxCat i CUP acaba sense cap acord tres dies abans de constituir el Parlament

La primera reunió conjunta entre ERC, JxCat i CUP ha acabat sense cap acord. Així ho confirmen a l'ACN fonts coneixedores de la trobada. Quan falten només tres dies pel ple de constitució del Parlament -aquest divendres a les 10 hores-, les formacions independentistes continuen enrocades pel que fa a un acord de legislatura que inclogui la investidura del president de la Generalitat, així com una estratègia política per fer avançar el procés sobiranista, i un pla de xoc social i econòmic. Segons les fonts, sí que s'avança en la composició de la Mesa, que es perfila amb integrants d'ERC, Junts i -per primera vegada- de la CUP. La formació de Carles Puigdemont manté que vol presidir el Parlament, opció que també defensen els anticapitalistes.

No hi ha discussió perquè la presidència del Govern la tingui el candidat d'ERC, Pere Aragonès. La cadira de presidència del Parlament, però, és un dels esculls de les converses. Tal com va avançar l'ACN, Junts considera que els pertoca el càrrec -en funció del repartiment de les dues últimes legislatures- i que, del contrari, qualsevol acord començaria "amb mal peu".

La CUP també opta a presidir el Parlament, tot i que sembla que, a hores d'ara, el més possible és que la cadira recaigui finalment en JxCat. Per part de Junts, la seva cap de files al 14-F, Laura Borràs, sona tant per aquest càrrec com també per a la vicepresidència de la Generalitat. Si Borràs preferís la cadira parlamentària, la líder del partit a Barcelona, Elsa Artadi, podria assumir el càrrec governamental, junt amb una conselleria econòmica.

Per altra banda, la CUP ha informat a través d'un comunicat que han posat damunt de la taula, en aquesta primera reunió a tres bandes, que una de les seves prioritats és que la futura Mesa garanteixi que a la cambra s'hi pot parlar de tot: "Davant les amenaces, discursos d'odi i coaccions de l'extrema dreta i davant les ingerències constant del TC, i que la CUP estaria disposada per a assumir la presidència del Parlament per tal de garantir-ho".

Els anticapitalistes també han compartit amb ERC i Junts la "necessitat" d'arribar a compromisos "ferms" i a propostes "concretes" per fer front a la profunda crisi social, econòmica i democràtica que s'enfronta el país, amb objectius com la Renda Bàsica Universal, la regulació efectiva del preu de lloguer, potenciar el sector públic i virar la industrialització cap a una transició ecològica per generar treball estable i de qualitat, així com precisar l'exercici del dret a l'autodeterminació.

Les tres forces s'han emplaçat a mantenir més converses, tant al llarg d'aquesta mateixa tarda com els propers dies.