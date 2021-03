Puigdemont perd la immunitat. I ara què?

El Parlament Europeu ha decidit atendre el suplicatori sol·licitat pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena i ha retirat la immunitat parlamentària a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Es reobre així el litigi judicial sobre l'euroordre contra l'expresident i els dos exconsellers pels fets de l'1-O. ¿Què passarà ara? Repassem els diferents escenaris.



Recurs davant el TJUE

Puigdemont, Comín i Ponsatí tenen la intenció d'interposar un recurs davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) contra la decisió de l'Eurocambra i demanar mesures cautelars per mantenir la seva immunitat com a eurodiputats. No obstant, aquest recurs no paralitzaria la retirada de la immunitat i es podrien reactivar les euroordres.

La incògnita de l'euroordre

El futur de les euroordres pot estar condicionat per la decisió que va prendre la justícia belga el mes de gener de denegar l'entrada a Espanya de l'exconseller Lluís Puig, al·legant que el Tribunal Suprem no era el competent per demanar l'extradició dels líders del procés.

Llarena també acudeix al TJUE

Davant aquesta situació, el magistrat Pablo Llarena podria elevar una qüestió prejudicial al TJUE sobre les possibilitats de petició i les raons de denegació d'una euroordre, abans de decidir si retira o emet noves ordres de detenció i entrega a Espanya contra Puigdemont.

També Comín i Ponsatí

De la mateixa manera, podrien reactivar-se els processos que afecten Toni Comín i Clara Ponsatí, el primer a Bèlgica i la segona al Regne Unit, ja que, en els dos casos, els tribunals que examinen les seves extradicions en aquests països van optar per esperar la posició de l'Eurocambra.