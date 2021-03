Setmana Santa 2021: Què es podrà fer a Catalunya?

Amb el Nadal com a precedent, tot apunta que aquesta Setmana Santa 2021 comptarà amb un bon grapat de restriccions. Les mesures restrictives que hi ha actualment a Catalunya no desapareixeran pels dies festius i un cop més estaran marcats pel confinament perimetral -Catalunya ja s'ha posat d'acord amb València per tancar el territori-, el toc de queda i les limitacions en el comerç i la restauració per tal d'evitar una quarta onada de la Covid-19. Sobretot, després de l'arribada de variants diferents del virus. Encara hi ha molts interrogants sobre la taula per conèixer quines seran les restriccions definitives que hi haurà a Catalunya, que s'aniran revelant en les pròximes setmanes, però de moment ja és segur que un any més no hi haurà processons.

Consulta en aquesta guia tot el que se sap, fins ara, sobre el tancament perimetral i les restriccions que estaran vigents per Setmana Santa. A mesura que hi hagi novetats, actualitzarem aquesta informació.

Calendari de restriccions

El Govern treballa amb un calendari de flexibilització de les mesures per als dies festius de Setmana Santa, que també coincidiran amb les primeres vacances escolars del curs 2021. La Setmana Santa 2020 va coincidir amb la primera onada de la Covid-19 i tothom es trobava en situació de confinament domiciliari. En conseqüència, no hi va haver cap tipus de mobilitat entre la població.

Confinament perimetral

El confinament comarcal segueix en vigor, però el Procicat podria fer alguna excepció en la mobilitat per Setmana Santa 2021. Tot dependrà, però, de l'evolució de les dades epidemiològiques. La Generalitat ha obert la porta a aixecar el confinament comarcal per Setmana Santa. En aquest sentit, la portaveu del govern en funcions, Meritxell Budó, ha explicat que estudien la possibilitat relaxar les restriccions de mobilitat si l'evolució de l'epidèmia és favorable per respondre a la demanda dels sectors turístic i hoteler per poder treballar amb previsió.

No obstant això, sí que es mantindrà el confinament perimetral de Catalunya. De fet, n'hi haurà a totes les comunitats autònomes. Les autoritats sanitàries insisteixen, com ja ho van fer per Nadal, que cal ser prudents. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha advertit que cal ser "molt curós" a l'hora d'aixecar les restriccions per Setmana Santa.

Es podrà viatjar fora de Catalunya?

No es podrà viatjar a una altra comunitat autònoma per Setmana Santa perquè es mantindrà el confinament perimetral de Catalunya i la resta de comunitats. El Ministeri de Sanitat i les comunitats han acordat no permetre la mobilitat entre autonomies. La decisió es ratificarà al Consell Interterritorial de Salut de dimecres, 10 de març.

Si la mesura es ratifica, només podran sortir i entrar a Catalunya aquells que hi són de pas o per alguna causa justificada que es trobi recollida al certificat autoresponsable de desplaçament.

Horari dels bars i restaurants

Des d'aques dilluns, els bars i restaurants poden obrir ininterrompudament fins a les 17 h. La Generalitat ha eliminat les franges horàries que hi havia entre el servei de l'esmorzar i del dinar, però no permet l'obertura dels establiments fins al toc de queda tal com reclamen els restauradors. Es permeten les reunions de fins a sis persones sense limitació a les dues bombolles de convivència.

Les reunions de quantes persones seran?

A Catalunya des de finals de setembre estan prohibides les reunions de més de sis persones. Des d'ahir ja no estan limitades a un màxim de dues bombolles de convivència, la qual cosa que permet trobar-se amb més nuclis familiars diferents per Setmana Santa. Per Nadal ja es va fer una excepció, i en els dies assenyalats es va permetre ampliar les trobades a 10 persones.

Ara bé, sobre la taula del Consell Interterritorial de Salut de dimecres també hi haurà l'opció d'aprovar o no la mesura plantejada en l'àmbit de totes les comunitats autònomes, que vol limitar les reunions en espais públics o privats a un màxim de quatre persones, tant a l'exterior com a l'interior. Caldrà veure si per Setmana Santa s'acaba relaxant la mesura o s'acaba restringint encara més respecte al que es permet actualment.En qualsevol cas, es desaconsella celebrar trobades socials amb no convivents als domicilis o en altres espais tancats.

El toc de queda seguirà en vigor

El toc de queda a Catalunya segurià durant un temps: no es pot ser al carrer entre les 22 h i les 6 h. Sanitat i les comunitats autònomes han acordat que l'horari del confinament nocturn sigui igual a tot l'estat durant els dies de Setmana Santa. A Catalunya, aquesta mesura va entrar en vigor el passat 25 d'octubre, coincidint amb l'inici de la segona onada de la pandèmia.