Vaga feminista condemna l'agressió "misògina i racista" a cinc dones amb un esprai de pebre el 8-M

La Vaga feminista i tots els col·lectius feministes implicats en l'organització d'accions i mobilitzacions del 8-M a Barcelona han condemnat l'agressió "misògina i racista" contra cinc dones que va tenir lloc ahir a les acaballes de la concentració estàtica al passeig de Gràcia de la capital catalana que va congregar 4.500 persones, segons l'Ajuntament. Les afectades van ser "agredides violentament" amb un esprai de pebre per un home que va "envair l'espai no mixt" de la manifestació, segons relaten les entitats. L'home va ser retingut per la Guàrdia Urbana i va quedar investigat per lesions lleus a les cinc dones.

"Un home blanc va saltar-se les mesures de seguretat" establertes per l'organització i va accedir a un dels trams no mixt de la manifestació. Després de ser alertat i avisat que havia de canviar d'espai, l'home va "amenaçar" les cinc dones i les va acabar agredint amb gas pebre. Totes van patir "afectacions oculars que van requerir atenció mèdica urgent".

Des de la Vaga feminista donen "suport i acompanyament" a les agredides que "encara estan en procés de recuperació". Algunes pertanyen a col·lectius feministes de la ciutat i d'altres eren participants de la manifestació, afirma l'entitat.

El col·lectiu ha subratllat que aquesta agressió "no és un fet individual i aïllat", sinó "una mostra més de com el sistema hetreopatriarcal i racista" se sent "avalat i amb el poder suficient" per accedir a un espai reivindicatiu de dones, lesbianes i trans, i agredir-les "amb tota la impunitat".

En aquest sentit ha assegurat que ahir al matí, en un canal de comunicació per a l'organització de la manifestació del 8-M, un grup d'homes "va violentar i va agredir verbalment" les dones que hi participaven.

L'entitat també alerta que les prohibicions del 8-M i "el creixement de l'extrema dreta" contribueixen a la "criminalització i repressió" del moviment feminista.

Finalment anuncia que es prendran les "accions necessàries, legals i polítiques" perquè l'agressió "no quedi impune".