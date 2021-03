Bassa té l'esperança que el jutge mantingui el tercer grau per a ella i per a Forcadell

L'exconsellera Dolors Bassa ha afirmat que té l'esperança que el jutge de vigilància penitenciària de Wad Ras i Puig de les Basses mantingui el tercer grau per a ella i per a Carme Forcadell. En una entrevista a 'Ser Catalunya', Bassa ha recordat que fa sis mesos ja els van aprovar el règim de semillbertat i ha dit que no entendria per quina raó no ho tornés a fer. L'exconsellera s'ha mostrat "molt enfadada" després que s'hagi revocat el tercer grau per als condemnats per l'1-O de Lledoners i ha lamentat que el govern espanyol només diu "bones paraules" però que a l'hora de la veritat "no hi ha cap fet". I ha apuntat a la Fiscalia com a responsable i, per tant, al govern espanyol.

Bassa s'ha referit al jutge encarregat de resoldre el seu cas i el de l'expresidenta del Parlament com una persona que porta com anys i espera que independentment del que digués el Tribunal Suprem al desembre, ara els torni a avalar el tercer grau. A més, ha recordat que ara ja han complert més d'una quarta part de la condemna.

L'exconsellera ha manifestada que està enfadada i que sent "ràbia i impotència" després que aquest dimarts s'hagi revocat el règim de semillibertat per als presos de Lledoners. "Sembla que una de les raons és el penediment. Penediment a les idees o als fets? Si és als fets, estem inhabilitats. Si és a les idees, és inversemblant que es digui en una democràcia que per les idees s'ha d'estar a la presó", ha argumentat.

Bassa ha afegit que els presos i les preses de l'1-O han fet tot el que s'havia de fer per tenir un bon comportament a la presó i ha conclòs que no entén per què no poden estar en tercer grau si no és per les seves idees.

Malgrat tot, Bassa ha defensat que la solució és el diàleg i la negociació i que no n'hi ha cap més.