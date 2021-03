Enxaneta: el primer nanosatèl·lit de Catalunya

El primer nanosatèl·lit de Catalunya es dirà Enxaneta. Aquest dimecres s'ha donat a conèixer el nom en un acte al CosmoCaixa, després que aquesta fos la proposta guanyadora de les 10 finalistes en el concurs organitzat per l'informatiu infantil del Canal Super3, 'l'InfoK', amb un 20% dels vots. En total, s'han presentat 203 noms diferents i prop de 10.000 infants d'arreu del territori han participat al concurs. L'Enxaneta s'enlairarà a bord del coet Soyud2 aquest 20 de març des del cosmòdrom de Baikonur, al Kazakhstan. Un cop en òrbita, permetrà millorar la connectivitat arreu del territori català.

El llançament suposa el tret de sortida de les missions de l'Estratègia NewSpace, un projecte que es basa en l'ús de dispositius com Enxaneta, satèl·lits de petites dimensions (com una capsa de sabates) que orbiten la terra a baixa altura i que han de servir per millorar els serveis de la Generalitat i de diferents sectors productius.

Aquesta és una aposta de la Generalitat per la nova economia de l'espai, un sector "ple d'oportunitats", segons l'executiu, que generarà 1.200 nous llocs de treball i una facturació pròxima als 300 milions d'uros fins al 2025.

Concretament el nanosatèl·lit que es llançarà la setmana que ve és un cubestat de 3 unitats que desplegarà serveis de connectivitat global de la Internet de les Coses, permetent la comunicació i obtenció de dades de sensors ubicats arreu del territori, fins i tot en zones de difícil accés o que no tenen cobertura. Això permetrà, entre altres aplicacions, monitorar el cabal de rius i reserves d'aigua, fer un seguiment i protecció de la fauna salvatge, rebre dades meteorològiques d'estacions en llocs remots o monitorar ramats i conreus per detectar malalties i definir estratègies més eficients. Actualment l'ecosistema New Space a Catalunya està format per 30 empreses emergents, algunes d'elles líders a escala mundial, 13 centres de recerca i innovació, i una incubadora de negocis de l'Agència Espacial Europea ( ESA BIC Barcelona).

L'acte per donar a conèixer el nom del nanosatèl·lit ha estat presidit pel conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, la presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach, i el director de l'Institut de Ciències de l'Espai (IEEC), Ignasi Ribas. El conseller ha volgut agrair la tasca divulgativa de 'l'Info k' i la feina dels nens i nenes que han presentat les seves propostes, als quals s'ha referit com "el futur del país".

"Gràcies a vosaltres una enxaneta coronarà el cel més alt que mai", ha apuntat. Per la seva banda, Núria Llorach també ha volgut destacar la feina de la televisió pública per apropar la ciència i la tecnologia als més joves. En aquest acte també s'han lliurat els premis del concurs a les cinc nenes que van proposar el nom d'Enxaneta, provinents de Girona, Vilassar de Mar, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat.

El llançament del coet que transportarà Enxaneta es podrà seguir en directe.