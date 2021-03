La patronal Fecasarm torna a presentar un recurs pels horaris de la restauració

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha tornat a presentar un recurs contra la Generalitat per les mesures que va dictar la setmana passada per a la restauració, en què ja deixa obrir ininterrompudament de dos quarts de vuit del matí a cinc de la tarda des d'aquest dilluns però encara no permet l'activitat d'aquests establiments que es troben dins de centres comercials ni el servei de bar en cafès teatre o concert. A més, l'entitat també critica que no puguin servir sopars. Amb aquest, ja és el tretzè recurs que Fecasarm presenta demanant cautelars. L'entitat ha acusat la Generalitat d'imposar aquestes normes de «manera sistemàtica i totalment arbitrària» i «sense cap base científica».

També ha aportat dades sobre la «dramàtica situació» en el sector de l'hostaleria, ja que un 88% declara haver patit una davallada important dels ingressos en el darrer trimestre de l'any passat i un 36% ha amortitzat llocs de treball.

Aprovada una línia d'ajudes

D'altra banda, amb un nou paquet d'ajudes, de 10 milions d'euros en total, la Generalitat preveu destinar 5.000 euros per local de comerç no essencial de més de 400 metres quadrats i pels que es troben en centres comercials, segons va anunciar l'executiu.