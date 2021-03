La segona reunió a tres entre ERC, Junts i CUP torna a acabar sense acords dos dies abans de constituir el Parlament

La segona reunió a tres bandes entre ERC, JxCat i CUP ha tornat a acabar sense cap acord, tal com ha pogut saber l'ACN. Els tres partits independentistes han reprès la negociació després de ja fer-ho ahir, però quan falten 48 hores per constituir el Parlament encara no hi ha cap entesa ferma.

Segons les fonts consultades, coneixedores de la reunió d'aquest matí, els anticapitalistes mantenen el seu diputat electe Pau Juvillà com a aspirant a la presidència del Parlament. Per la seva banda, Junts no ha proposat cap nom per al càrrec, sí bé ha reiterat que entén que els pertoca la cadira. Hi podria aspirar Laura Borràs, que també sona com a vicepresidenta del Govern. Sí que hi hauria entesa perquè l'executiu el formin només ERC i Junts.