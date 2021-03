Catalunya aixeca el confinament comarcal i autoritza a obrir comerços dissabte

El Procicat es reuneix de nou per abordar la revisió de les actuals restriccions a Catalunya –en vigor fins al dilluns 15 de març–, i s'espera que anunciï alguna decisió aquest mateix dijous. Sobre la taula, la possibilitat d'aixecar el confinament comarcal en els pròxims dies. Tot dependrà, en última instància, de l'evolució de les dades epidemiològiques, en millora aquests últims dies.

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i el secretari general de Salut, Marc Ramentol, compareixeran a les 12.00 hores per explicar la situació epidemiològica i de mobilitat a Catalunya. Al seu costat hi haurà el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon; la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Solé, i el comissari dels Mossos d'Esquadra, David Boneta.

Sàmper ha apuntat a primera hora, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que el Govern preveu certa «descompressió» per a Setmana Santa. Seran, ha advertit, mesures «lentes i curtes» per evitar rebrots. «Donarem aire, però no farem dos passos endavant per després fer dos passos enrere», ha assenyalat. El conseller no ha concretat quines mesures seran aquestes ni ha al·ludit a les que el Procicat aprovarà per a la setmana del 15 de març.

El comerç de Barcelona obrirà aquest dissabte com a protesta contra les restriccions per la Covid



Les mesures que s'aprovin per a Setmana Santa vindran, no obstant, estaran marcades per l'acordat dimecres en la Interterritorial de Sanitat: no es podrà entrar ni sortir de les autonomies tret de cas de força major, toc de queda a les 23.00 hores, només reunions de convivents a les cases i en bars i restaurants, taules de quatre persones a l'interior i de sis a les terrasses. Aquestes mesures són d'obligat compliment, tot i que les comunitats poden ser més restrictives. Per exemple, Catalunya ja ha anunciat que mantindrà el toc de queda a les 22.00 hores.

Queda, doncs, descartat que pugui sortir de Catalunya per visitar familiars i pròxims com havia apuntat aquesta setmana la portaveu del Govern, Meritxell Budó. Així d'explícita ha sigut la ministra de Sanitat, Carolina Darias: «Només es podrà viatjar per les qüestions essencials que preveu el decret d'alarma».

A favor de relaxar les restriccions s'ha mostrat, una setmana més, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que ha tornat a defensar que és el moment de «donar aire» suavitzant limitacions, malgrat l'encara alta ocupació de les ucis. «500 llits són molts; ara bé, hem de donar aire perquè la ciutadania està esgotada. Si la finestra s'obre més o menys, això ja és decisió del Govern», puntualitzava aquesta setmana.