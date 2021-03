ERC proposa Anna Caula com a vicepresidenta de la Mesa del Parlament

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha proposat Anna Caula com a vicepresidenta de la Mesa del Parlament, després que republicans, JxCat i CUP hagin pactat avui que Laura Borràs serà la presidenta de la cambra catalana. Caula és l'actual portaveu del grup parlamentari dels republicans. En virtut de l'acord de les tres formacions independentistes, la Mesa tindrà també majoria sobiranista, amb presència, per primera vegada de tots tres partits. La CUP tindrà una secretaria. Un cop tancat aquest acord, ERC ha indicat que ara s'ha "conjurat" amb Junts per Catalunya per investir Pere Aragonès president de la Generalitat abans del 26 de març.

Segons els republicans, ERC i JxCat han arribat a un "principi d'acord" per articular l'estratègia de la propera legislatura, "la legislatura del 52% de vot independentista". Les dues formacions seguiran treballant per "tancar les grans prioritats" per elaborar el pla i l'estructura de Govern.

Així mateix, ERC ha manifestat el "compromís" per buscar suports més amplis que permetin un Govern i un Parlament "estables".