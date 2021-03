JxCat assegura que tindrà la presidència del Parlament després d'un acord amb ERC

Acord entre ERC i JxCat perquè la presidència del Parlament recaigui en mans del partit de Carles Puigdemont, segons afirmen a l'ACN fonts de Junts. L'entesa s'hauria tancat després de les últimes converses del matí d'aquest dijous, sense que encara s'hagi concretat el nom del càrrec. Junts reunirà la seva executiva aquesta tarda per decidir si la cadira de la presidència parlamentària recau en la candidata del 14-F, Laura Borràs. L'exconsellera dubta entre aquest càrrec i el de la vicepresidència de la Generalitat. Diversos dirigents de la direcció del partit reclamen que Borràs assumeixi la presidència de la cambra. En aquest cas, la cap de files a Barcelona, Elsa Artadi, podria ser la dona forta de Junts a l'executiu.

Des de JxCat asseguren que la presidència del Parlament els correspon pels resultats del 14-F, i que no han hagut de pactar ni cedir en res. Tal com ja va explicar l'ACN a finals de febrer, Junts ha reivindicat la cadira presidencial de la cambra, i va advertir a ERC que qualsevol acord naixeria "coix" si finalment la CUP obtingués aquest càrrec. Finalment, però, JxCat tindria la presidència del Parlament, segons aquesta entesa que els de Puigdemont asseguren que hi ha amb els republicans.

L'acord inclou que la CUP entraria per primera vegada a la Mesa. Els anticapitalistes avalen que JxCat tingui la presidència de la cambra, però de moment veten el nom de Borràs al càrrec, per la causa judicial oberta al Suprem i la "presumpta mala praxi" que recau sobre l'exconsellera de Cultura.