La Mesa del Parlament, pendent de la decisió de JxCat sobre Laura Borràs

Laura Borràs podria ser proposada per JxCat per presidir el Parlament. europa press

Com és tradició en la política catalana -i en l'independentisme-, les negociacions per forjar un acord després de les eleccions es mantenen en un terreny d'incògnita fins a l'últim minut. En el cas que ens ocupa, sobre la Mesa del Parlament, a 48 hores de la constitució de la cambra, ERC i la CUP insten Junts a decidir qui proposen per ocupar la presidència. Mentre l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, apunta que Laura Borràs seria «sens dubte» una bona presidenta, el partit demana temps als seus socis per decidir internament si serà o no la triada i els pressiona per «acordar les bases d'actuació i coordinació» entre les tres forces amb un pacte més enllà de la investidura i el Govern. L'executiva de JxCat es reunirà avui per, en principi, designar candidat o candidata.

En un comunicat, Junts va assegurar que decidirà mitjançant «procediments de validació interna del partit» el seu aspirant a presidir el Parlament, com a resposta a la creixent inquietud de republicans i anticapitalistes. ERC atribueix la manca momentània d'acord a la indecisió de Junts. «No saben què fer amb Borràs», apunta una font molt coneixedora del que succeeix entre bastidors. Altres fonts veuen una pugna sorda entre la presidenciable postconvergent amb els més propers a Puigdemont, que intenten relegar-la al Parlament, deixant via lliure a Elsa Artadi al Govern.

En qualsevol cas, ERC vol vincular el suport a una presidenta del Parlament de Junts al suport puigdemontista a Pere Aragonès, quelcom que, segons fonts republicanes, força molestes amb els seus socis, no s'ha explicitat en les negociacions.

Pel que fa al debat programàtic, i per completar el quadre, les fonts consultades d'ERC donen «pràcticament per tancat» (encara que no el revelen) el disseny del nou full de ruta del procés. Així, no hi hauria una diferència de postures que expliqués que no hi hagués ja un pacte. En canvi, a Junts insistien que sense acord programàtic de fons no podia haver-hi pactes sobre càrrecs i respecte a la Mesa del Parlament.

La CUP va insistir que «l'important no és el repartiment de cadires», sinó els fruits de la negociació, però van deixar anar que el seu candidat a la presidència del Parlament és el seu número u per Lleida, Pau Juvillà, i van carregar també contra Junts per no posar un postulant sobre la taula. «Veiem amb preocupació que JxCat segueixi exigint la presidència sense voler concretar ni proposta política ni noms, i que ni tan sols estiguin disposats a parlar d'això i portin la situació al límit», van asseverar en un comunicat.

La CUP defensa que els toca ocupar una cadira de la Mesa -«així aïllem els dubtes d'anteriors legislatures sobre si la CUP hi és o no hi és», va ironitzar Eulàlia Reguant- oferint-se com «els millors» per parar els peus a Vox i com el partit idoni per defensar la sobirania del Parlament de les eventuals traves judicials.