Només el 21% de majors de 79 anys que no viuen en residències s'ha vacunat

Només un 21,4% dels catalans de més de 79 anys que no viuen en residències han sigut vacunats amb la primera dosi, segons dades del Departament de Salut, mentre que un 60% dels docents i un 82% dels Mossos ja han rebut la primera dosi de la d'AstraZeneca.

Els equips de vacunació de Salut havien administrat fins dilluns un total de 809.776 dosis de les tres vacunes disponibles contra la covid, xifra que significa que un 10,5% de la població catalana ja ha rebut una dosi de l'immunogen o dues. Segons les dades facilitades ahir, dimarts van inocular 19.796 dosis, 14.690 de les quals van ser primeres dosis i 5.106, segones.

Mentrestant, la consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon, van tornar a demanar ahir al Ministeri de Sanitat que replantegi la seva estratègia de vacunació i permeti utilitzar la vacuna d'AstraZeneca per a més grans de 55 anys, i van avisar: «O actuen o actuarem nosaltres».

El Govern català recorda que França, Alemanya, Suècia, Itàlia, Grècia, Bèlgica i Andorra són alguns dels països europeus que les últimes setmanes han aixecat el veto a aquesta vacuna per a les persones grans, després que recents estudis hagin avalat la seva eficàcia. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) també recomana utilitzar-la per a més grans de 65 anys. No obstant això, Espanya manté el criteri d'utilitzar l'injectable d'Oxford en població d'entre 18 i 55 anys.

Més dosis de Pfizer

D'altra banda, la Comissió Europea va anunciar ahir un acord amb el consorci farmacèutic Pfizer-BioNTech per al subministrament de quatre milions addicionals de vacunes abans que acabi aquest mes de març per aturar els increments d'infeccions a diverses regions europees. En un comunicat, la Comissió Europea va assenyalar que aquests quatre milions de dosis es posaran a disposició dels Estats membres de la UE perquè els governs les puguin adquirir de manera proporcional a la seva població. A Espanya li correspondrien una mica més de 400.000 dosis d'aquest lot.

Aquesta entrega addicional de vacunes, que es distribuiria abans de finals d'aquest mes, «és el resultat de l'expansió de les capacitats de fabricació a Europa, que es va completar a mitjans de febrer», segons va remarcar Brussel·les.

Finalment, l'ambaixada de Rússia a Espanya va anunciar ahir via Twitter que l'«empresa IberAtlantic es troba en un procés de negociació amb el Fons Rus d'Inversió Directa i la biofarmacèutica Zendal a la recerca d'un acord per produir la vacuna Sputnik V als laboratoris d'aquesta corporació a Galícia».

Tal com havia avançat la setmana passada el Faro de Vigo, del grup Prensa Ibérica, l'empresari gallec Pedro Mouriño, conseller delegat d'IberAtlantic, ha explicat que hi ha una «estreta col·laboració» amb Zendal per a la producció de la vacuna russa Sputnik V a Porriño (Pontevedra). «Hi pot haver molt bones notícies per a Galícia i per a Espanya en les pròximes setmanes, és un procés que encara està obert», va avançar.