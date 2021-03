Salut manté la vacunació d'AstraZeneca i cridarà els professionals majors de 55 anys de seguida que Sanitat ho autoritzi

El Departament de Salut començarà a cridar els professionals dels col·lectius essencials d'entre 56 i 65 anys "tan bon punt" el Ministeri de Sanitat autoritzi la vacuna d'AstraZeneca en aquest grup d'edat, ha confirmat la consellera Alba Vergés. La Comissió de Salut Pública estudia aquest dijous si la vacuna de la farmacèutica anglesa es pot administrar a majors de 55 anys. Sobre la suspensió temporal a Dinamarca de la vacunació amb AstraZeneca per possibles efectes de trombes i la immobilització d'un lot a Àustria, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha exposat que l'alerta emesa per l'Agència Espanyola del Medicament (AEMPS) no veu evidència que la causa d'aquests fets sigui la vacuna i no demana cap mesura cautelar.

En roda de premsa, Argimon ha valorat positivament que aquest dijous es debati ampliar l'administració d'AstraZeneca en la Comissió de Salut Pública després d'escoltar els experts de la Comissió de Vacunes. En aquest sentit, ha reivindicat entaular un "debat d'evidències" i que es "faci públic" i "de forma transparent".

La Comissió de Salut Pública estudiarà aquest dijous a la tarda que la vacuna d'AstraZeneca es pugui administrar a majors de 55 anys, com ja han autoritzat diversos països europeus, entre els quals França, Alemanya o Itàlia, davant de la nova evidència i després que inicialment es restringís el vaccí de la farmacèutica anglesa. El Departament de Salut ha insistit molt en els darrers dies que s'aixequés aquest topall dels 55 anys.

Vergés ha assenyalat que aixecar aquesta limitació suposaria "no deixar col·lectius a mitges", que és el que ha passat aquestes darreres setmanes, quan s'han vacunat els treballadors de col·lectius essencials -policies, bombers, funcionaris de presons, docents, entre altres- fins a 55 anys. La consellera també ha apuntat que ampliar aquesta restricció tindrà implicacions quan es comenci a vacunar de forma massiva.

La consellera ha assenyalat que s'han vacunat el 59% dels treballadors essencials. D'altra banda, s'han vacunat un 65% de persones amb grans dependències.



Immobilització d'AstraZeneca en altres països

Sobre la retirada d'un lot a Àustria i la suspensió temporal a Dinamarca d'AstraZeneca per alguns casos de malalties greus que s'han notificat coincidint temporalment amb la vacuna, Argimon ha afirmat que s'ha d'estar atent a les informacions que vagin sortint, si bé ha afegit que aquestes situacions solen passar quan es comença a administrar un medicament a gran escala. El secretari de Salut Pública ha indicat que les autoritats estan investigant si la relació temporal entre l'administració de la vacuna i els casos notificats poden tenir una relació causal.

Davant de la immobilització d'un lot d'AstraZeneca a Àustria, l'AEMPS va emetre aquest dimecres una alerta segons la qual l'avaluació preliminar no indica una relació entre els efectes notificats i considera que "no existeixen motius suficients que justifiquin" mesures cautelars sobre el lot. També apunta que a l'estat espanyol no s'ha registrat cap efecte advers greu "en relació temporal" amb la vacuna com ha passat a Àustria.



Retrets al govern espanyol

Vergés ha retret al govern espanyol no tenir "agilitat" davant d'algunes qüestions com l'ampliació d'AstraZeneca, preguntada per les declaracions a RAC1 de l'exministre de Sanitat Salvador Illa, que ha avisat que si la Generalitat decideix tirar pel dret amb la vacuna de la farmacèutica anglesa i posar-la als majors de 55 anys "hi podria perdre més que guanyar".

La titular de Salut considera que l'estat espanyol no sent la "pressió" d'haver de vacunar, perquè se n'encarreguen les comunitats. "No cal parlar en aquests termes. El que li demanem és que la seva competència, que és una, l'exerceixi en pro de la ciutadania", ha respost.

Sobre les decisions preses al Consell Interterritorial de Salut aquest dimecres, la consellera considera que l'Estat "només es preocupa" de la gestió de la pandèmia "quan vénen les vacances i la resta del temps es posa de perfil". Vergés ha afegit que des de Salut no contribuiran "a la confusió a la gent".