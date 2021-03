Sàmper avança que per Setmana Santa hi haurà "aire i descompressió"

SÓmper avanša que per Setmana Santa hi haurÓ "aire i descompressiˇ"

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha garantit que per Setmana Santa hi haurà "aire i descompressió" i ha assegurat que "la gent estarà contenta" amb les restriccions que s'apliquin. En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio', el conseller en funcions ha assegurat que tenen ganes de donar aire i "començar a descomprimir la tensió que es viu des de fa un any" però també ha avisat que aniran amb cura amb les mesures. "El que no farem és fer dos passos endavant i haver-ne de fer després quatre enrere", ha advertit, i ha afegit que les mesures que s'aprovin per Setmana Santa "seran lentes i curtes". Aquest dijous a les 12 del migdia està prevista una compareixença del Govern per anunciar les noves restriccions.