Seròs recomana als veïns confinar-se a casa per evitar el contagi

L'Ajuntament de Seròs (Segrià) ha recomanat als veïns que es confinin a casa després de l'increment de casos de covid-19 detectats al municipi arran d'un brot a l'escola que s'ha estès entre els adults, segons ha explicat al diari la La Mañana l'alcalde, Josep Antoni Romia. A principis d'aquesta setmana, Seròs va assolir un índex de risc de rebrot superior als 8.000 punts, el més alt de Catalunya. Segons informa l'Ajuntament, des de començaments de març, s'han detectat al municipi més d'una cinquantena de positius de coronavirus. Des del consistori consideren «crítica» la situació i, per això, advoquen per la responsabilitat individual i demanen sortir del domicili «només per a activitats imprescindibles».

A través d'un anunci a l'aplicació eBando, l'Ajuntament de Seròs va instar dilluns els veïns de la localitat a respectar el confinament domiciliari i sortir «només per a activitats imprescindibles». També reclama reduir la interacció social i extremar les mesures en cas de tenir algun membre de la família afectat. Així mateix, des del consistori demanen mantenir la distància de seguretat i portar sempre la mascareta correctament.

D'altra banda, el Departament d'Educació va negar que el focus del brot de covid-19 sigui l'escola. Fonts de la conselleria van apuntat a ACN que han estudiat les dades i es pot afirmar que el centre escolar no és l'origen de la cinquantena de casos que s'han detectat al municipi. Les mateixes fonts van recordar que l'escola mai és punt de propagació, sinó que és un reflex del que passa a l'entorn. Si a la societat hi ha casos, als centres educatius també. L'alcalde de Seròs, per la seva part, havia afirmat que l'origen del brot era l'escola.