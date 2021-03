Adapten un hotel de luxe de Barcelona per vacunar i passar la quarantena

Un hotel de quatre estrelles ideat per acollir executius i congressistes internacionals que van a fires i salons a Barcelona s'ha reconvertit en una llar temporal perquè persones sense sostre, en situació de vulnerabilitat o sense família que són positius per covid-19 puguin fer la quarantena en condicions.

Des de l'inici de la pandèmia, tècnics i responsables sanitaris s'han vist obligats a aguditzar l'enginy per fer front a l'emergència sanitària sobrevinguda, ja fos creant UCIs del no-res, aixecant hospitals de campanya o usant hotels per incrementar la capacitat assistencial.

D'entre tots els equipaments sorgits per respondre a la pandèmia, els anomenats Hotels Salut segueixen funcionant, ja no per acollir altes hospitalàries precoces, sinó com a equipaments amb un vessant més social destinats a garantir el correcte aïllament de persones contagiades que no poden fer la quarantena adequadament a casa seva, si és que en tenen.

Als passadissos de l'Hotel SB Plaza Europa, situat a prop del recinte de Fira de Barcelona de l'Hospitalet de Llobregat, el centre neuràlgic de l'activitat firal de Catalunya, fa molts mesos que no es parla de negocis i els vestits i les corbates dels executius s'han substituït per les bates blanques dels sanitaris que gestionen aquest luxós hotel com un espai segur per fer quarantenes, i ara també com un punt de vacunació.

Aquest hotel, amb capacitat per a unes 230 persones, es va obrir a principis del mes d'agost passat, coincidint amb el repunt de brots, i podria arribar a administrar 1.000 dosis diàries.