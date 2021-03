Un any i 4 mesos més de presó a Hasél per no pagar multes

L'Audiència Nacional ha sumat un any i quatre mesos de presó a la pena de nou mesos que el raper Pablo Hasél compleix a la presó per enaltiment del terrorisme, després de declarar-lo insolvent per no tenir mitjans per pagar la multa de gairebé 30.000 euros imposada en sentència.

En un decret, que pot ser recorregut, el servei d'executòries de l'Audiència Nacional estableix una nova liquidació de la condemna imposada a Hasél per enaltiment del terrorisme i injúries a la corona i les institucions de l'estat i l'obliga a complir dos anys i un mes de presó, en total, per la sentència per la qual està intern al centre Ponent de Lleida. Hasél, que acumula altres condemnes i causes obertes, va ingressar a la presó de Lleida el passat 16 de febrer per complir una condemna de nou mesos que li va imposar el 2018 l'Audiència Nacional,i que va ser ratificada pel Suprem.