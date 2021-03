Borràs es compromet a continuar la tasca de Forcadell: «No permetré ingerències del poder executiu i judicial»

La recent escollida presidenta del Parlament, Laura Borràs, s'ha compromès a continuar la feina on la va deixar Carme Forcadell. "Cap tribunal ni presó ens farà renunciar a les nostres idees", ha afegit en el seu primer discurs com a presidenta de la cambra dirigint-se als nous diputats. En aquest sentit, ha garantit que no permetrà ingerències del poder executiu i judicial. Borràs també ha fet una crida a "no posar límits a la democràcia" per tal que "l'únic límit" del Parlament sigui l'aspiració dels catalans. I és que, segons Borràs, en una democràcia "és la llei qui s'ha d'adaptar a la voluntat popular". Finalment, ha fixat la tretzena legislatura que comença avui com un "punt d'inflexió" en l'avenç cap a la independència.

La nova presidenta del Parlament ha començat el seu discurs amb un minut de silenci en memòria de les víctimes de la covid-19 i en homenatge a les persones que fan possible que s'estigui superant una situació "tan greu". Tot i que no ha esmentat el nom del seu antecessor, Roger Torrent, el seu discurs ha estat una esmena a la gestió de la presidència del Parlament en l'última legislatura. Borràs ha posat l'accent en lloar la tasca de Forcadell i ha recordat que ha estat condemnada a presó per permetre que el Parlament pugui parlar de tot.

Borràs ha exhortat els diputats a concedir al Parlament "la rellevància política que li pertoca" i protegir que sigui una institució sobirana ja que, segons ha recordat, sense separació de poders no hi ha democràcia. "És el nostre deure mantenir la inviolabilitat del Parlament, la seva independència i no permetre ingerències del poder executiu i judicial", ha afegit tot reivindicant un Parlament "fort i lliure".

En aquest context, Borràs s'ha compromès a fer que la sobirania de la cambra sigui respectada i defensar-la de "qualsevol ingerència exterior". I ha apuntat que el Parlament continua sent objectiu de la "guerra bruta" de l'estat espanyol contra Catalunya.

Borràs ha admès que es va presentar a les eleccions del 14-F per presidir la Generalitat i no el Parlament i ha assenyalat que formar part del Govern hauria estat una "opció més confortable". Però després d'una lectura "rigorosa i honesta" dels resultats electorals, Borràs ha explicat que ha arribat a la conclusió que el Parlament tindrà un "paper clau" i que la nova legislatura "ha de marcar un punt d'inflexió en l'avenç cap a la independència".

De fet, Borràs ha defensat que el Parlament legislarà sobre el que la majoria de la cambra decideixi i ha afegit que "en democràcia és sempre la llei el que s'ha d'adaptar a la voluntat popular, i no al revés". Segons ha dit, l'únic límit del Parlament és l'aspiració dels ciutadans de Catalunya i, per tant, s'ha d'arribar fins on ells democràticament portin als polítics.

Mur contra el feixisme

En el discurs de Borràs també ha estat molt present l'entrada de Vox al Parlament. La recent escollida presidenta ha afirmat que a la cambra catalana no hi ha cabuda per la "xenofòbia, el racisme i el masclisme" i ha garantit que serà tolerant amb la diversitat però "implacable" contra el masclisme i la xenofòbia. "Serem un mur contra el masclisme i en defensa de la democràcia", ha conclòs.

Encara en aquesta línia, ha fet una crida als representants dels partits a conjurar-se per "no donar ressò a les idees totalitàries" perquè, segons ha defensat, "el feixisme és incompatible amb la democràcia". Borràs ha afegit que no es pot "normalitzar" el feixisme en l'escenari polític català.

D'altra banda, ha volgut posar en valor que per primera vegada en la història la presidència del Parlament i les dues vicepresidències estan ocupades per dones. En un Parlament que té més diputades que en tota la història. En aquest context, s'ha compromès a seguir aplicant el pla d'igualtat per eradicar la "discriminació de gènere i combatre el feixisme polític que vol retallar els drets de les dones".

Borràs ha acabat el seu primer discurs com a presidenta amb un "visca la Catalunya democràtica, justa i lliure" i just després ha sonat l'himne nacional de Catalunya. Tots els diputats excepte els de Vox s'han aixecat de les cadires. De manera excepcional, la sessió constitutiva del nou Parlament s'ha celebrat a l'auditori per poder complir amb les mesures anti-covid.