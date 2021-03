Un conductor dona positiu en totes les drogues a Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona va detectar dimecres a la nit un conductor que circulava per la ronda Litoral (B-10) drogat. Els agents el van parar en un control de pas i l'individu va donar positiu en totes les substàncies que detecta el test, com han difós a través de Twitter.





?? Aquesta passada nit, els agents de #gubUIPA i #gubICT estaven realitzant un control de pas a la B-10. En el decurs d'aquest control, van aturar el conductor d'un turisme, el qual va donar positiu en totes les substàncies estupefaents i psicotròpiques detectables.

??Denunciat! pic.twitter.com/mtVdEomz81 — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) March 11, 2021

La sanció per conduir sota els efectes de substàncies psicotròpiques comporta la consideració de molt greu, per això directament aquest tipus de sanció passa pel mateix Codi Penal, on indica que es castigarà amb multa mínima de 1.000 euros (500 de pagament immediat) i 6 punts del carnet, però pot arribar a castigar-se amb pena de presó.