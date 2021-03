Els grups d'alt risc per malaltia greu rebran el vaccí amb els de la franja de 70 a 79 anys

Els grups d'alt risc per malaltia greu es vacunaran simultàniament a la franja d'edat de 70 a 79 anys. Així ho va acordar ahir la comissió de salut pública, en la qual estan representats el Ministeri de Sanitat i les autonomies. La franja d'edat de 70 a 79 anys serà un dels pròxims grups a rebre la vacuna després dels majors de 80 anys. Entre les persones considerades d'alt risc, hi haurà les persones amb trasplantament de progenitors hematopoètics, trasplantament d'òrgan sòlid o en llista d'espera per rebre'n, persones en hemodiàlisi i diàlisi peritoneal, malaltia oncohematològica, càncer d'òrgan sòlid o pulmó en tractament amb quimioteràpia i persones amb Síndrome de Down majors de 40 anys.

Actualment, Salut està acabant de vacunar els usuaris de residències juntament amb els treballadors amb la dosi de Pfizer. També l'està administrant a persones dependents i majors de 80 anys, a més dels seus cuidadors.

D'altra banda, la vacuna de Moderna s'està acabant d'administrar a col·lectius sanitaris de primera línia.

Respecte a AstraZeneca, Salut vacuna fisioterapeutes, farmacèutics i auxiliars d'oficina de farmàcia, psicòlegs clínics, terapeutes ocupacionals, òptics, optometristes, protètics dentals, logopedes, veterinaris, nutricionistes, podòlegs i estudiants de la salut. D'altra banda, hi ha tot el personal dels centres educatius i professionals que treballin en els serveis públics considerats essencials, com ara cossos de seguretat, protecció civil, professionals d'assistència domiciliària i funcionaris de presons.

Prudència en les noves mesures

Finalment, el genetista i professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i de la Universitat de Leicester Salvador Macip creu que cal mantenir la prudència en les restriccions, tot i la millora de les dades epidemiològiques de covid-19. Segons ell, no s'ha de perdre el «seny» ni autoritzar actes massius. «Cal recuperar les llibertats amb mesura» va recomanar, sobretot pel que fa a l'oci i la restauració, va dir en una entrevista a Filling the sink el podcast de Catalan News, que es publicarà demà. Per a Macip, el confinament comarcal ha funcionat i creu que no s'haurien d'eliminar del tot les restriccions fins que no hi hagi bona part de la població adulta vacunada.

Macip admet que el percentatge de vacunació a Catalunya és molt inferior a Anglaterra.