Pablo Hasel suma 16 mesos de presó més per no pagar les multes de la sentència

El raper lleidatà Pablo Hasel suma 16 mesos de presó més a la condemna que compleix al centre penitenciari de Ponent per no pagar les multes de la sentència. L'Audiència Nacional l'ha declarat "insolvent" i, per tant, substitueix les penes de multa, que sumen uns 30.000 euros, per més presó en aplicació de la "responsabilitat subsidiària en cas d'impagament" que va establir la sentència. La resolució que condemna Hasel establia que en cas d'impagament de la multa d'uns 5.040 euros per enaltiment del terrorisme hauria de complir 84 dies més de privació de llibertat; per la multa de 10.800 per injúries a la corona sis mesos més i per la multa de 13.500 euros per injúries contra institucions de l'Estat set mesos i quinze dies.