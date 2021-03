El Parlament es constitueix avui i tria la nova presidència de la cambra

El Parlament de Catalunya celebrarà aquest divendres la seva sessió constitutiva després de les eleccions del 14-F, en la qual serà triada la persona que presidirà la cambra catalana aquesta XIII legislatura, així com la resta de membres de la Taula: les dues vicepresidències i les quatre secretaries.

La sessió tindrà lloc a partir de les 10.00 hores, no en l'hemicicle de la primera planta del Palau del Parlament, sinó a l'Auditori de la planta baixa, més espaiós i ventilat, per complir amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, per reunir per primera vegada des de l'inici de la pandèmia als 135 diputats.

En aquest emplaçament excepcional se celebrarà una sessió conduïda inicialment per la Mesa d'edat, composta pel diputat més veterà, Ernest Maragall (ERC), de 78 anys, i els dos més joves: Alberto Tarradas (Vox), de 24 anys, i David González (PSC), de 26.

La sessió arrencarà amb la lectura del decret de convocatòria del ple, a càrrec del secretari general de la cambra, Xavier Muro, que donarà pas a la Mesa d'edat perquè condueixi les votacions.

La primera de les tres votacions servirà per triar la presidència del Parlament: els diputats seran anomenats un a un a dipositar en una urna la seva papereta amb el nom del seu candidat o candidata.

Laura Borràs, candidata de JxCat per al càrrec, té totes les paperetes per ser triada presidenta de la cambra, ja que s'ha assegurat els vots d'ERC i el compromís de la CUP de no posar en perill l'elecció d'una presidència independentista, la qual cosa, excepte sorpreses, deixa sense opcions a la socialista Eva Granados.

En la següent votació seran triades les dues vicepresidències i, en tercer lloc, s'escolliran els quatre noms que ocuparan les secretaries de la Taula.

Abans d'acabar la sessió, la nova presidència del Parlament es dirigirà als diputats per pronunciar les seves primeres paraules després de la seva elecció i declararà constituït el Parlament de la nova legislatura.

A l'Auditori, amb 135 cadires separades entre si i una tarima per als membres de la Taula, solament podran accedir els diputats, amb mascareta.

Serà la primera vegada en un any que es trobin els 135 diputats, ara amb la composició sortida de les urnes el 14-F: 33 escons del PSC, 33 d'ERC, 32 de JxCat, 11 de Vox, 9 de la CUP, 8 d'En Comú Podem, 6 de Ciutadans i 3 del PPC.