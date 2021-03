Aragonès confia amb els tres partits independentistes per tenir un govern «el més aviat possible»

El vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, s'ha mostrat confiat que es podrà formar govern "el més aviat possible" i ha afegit que té la confiança dipositada en les tres formacions independentistes per tirar-lo endavant. Així doncs, el candidat a presidir la Generalitat confia que les negociacions entre les tres formacions independentistes al Parlament, ERC, Junts i la CUP, arribaran a bon port. Aragonès ha destacat la recuperació econòmica com a principal repte del futur govern. L'endemà de la investidura de Laura Borràs com a presidenta del Parlament, Aragonès li ha expressat "els millors desitjos" i ha aprofitat per fer un reconeixement a l'anterior mesa i, en especial, a l'expresident Roger Torrent.

Pere Aragonès ha expressat la necessitat que Catalunya tingui un nou govern "el més ràpid possible" per poder començar la "recuperació econòmica i social" que ha provocat la pandèmia. Així, ha dit que té "màxima confiança" amb els tres partits independentistes perquè les negociacions que mantenen derivin amb la formació d'un nou govern "amb majoria sòlida i estable".

Preguntat sobre quina valoració fa del primer discurs de Laura Borràs com a nova presidenta del Parlament, Aragonès ha volgut desitjar-li "els millors desitjos". També ha aprofitat per fer un reconeixement a la mesa anterior, la qual, ha afegit, "ha estat objecte de persecució judicial per haver defensat tots els debats i, en especial, el president sortint, a Roger Torrent".

Aragonès s'ha desplaçat aquest dissabte al matí a la capital del Segrià acompanyat de l'alcalde de la ciutat, Miquel Pueyo. Ha visitat la Farinera La Meta del grup agroalimentari Valls Companys i, posteriorment, ha anat a la Paeria de Lleida on ha mantingut una reunió amb Pueyo i alguns dels regidors, el delegat del Govern, Ramon Farré, i el president de la Diputació, Joan Talarn.

Durant la posterior atenció als mitjans de comunicació, Aragonès s'ha compromès a seguir "lluitant" perquè els béns lliurats aquesta setmana a Barbastre puguin retornar al Museu de Lleida i ha qualificat la decisió jurídica "d'injusta" i "d'autèntica aberració des de la lògica museística".

Sobre la pròxima campanya de la fruita, Aragonès ha assegurat que "es posaran tots els recursos perquè sigui una bona campanya des del punt de vista econòmic i sanitari".