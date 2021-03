Neix Esquerra Verda, una formació política que pretén «enfortir l'espai dels comuns»

Més de 1.000 persones han participat aquest dissabte en l'assemblea fundacional d'Esquerra Verda (EV), una nova formació que pretén "liderar l'ecologisme polític i enfortir l'espai dels comuns" de Jéssica Albiach i la seva presència institucional a escala municipal.

En un comunicat, el nou partit s'ha reivindicat "com un espai democràtic, d'esquerres, ecologista, catalanista, republicà, feminista, municipalista i internacionalista" que neix de persones procedents del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), de l'antiga Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) i d'Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra (ENA).

Segons han explicat a Europa Press fonts vinculades al partit, la regidora de joventut de l'Ajuntament del Prat de Llobregat (Barcelona), Anna Martin, i l'exregidor d'Educació de Terrassa (Barcelona) Manel Pérez (ICV) han presentat l'assemblea fundacional del partit juntament amb Arnau Martí i Mireia Marin --noves incorporacions sense càrrecs públics previs--, i l'ha presidida qui va ser vicepresidenta i portaveu d'ICV, Laia Ortiz.

En l'assemblea d'aquest dissabte s'ha debatut el manifest polític i els estatuts de la nova formació, la constitució de la qual culminarà dissabte vinent 20 de març amb l'elecció dels òrgans de direcció; fins a aquesta data es poden presentar candidatures.

Els objectius de la formació, que es recullen en el manifest, passen per "crear un referent i una eina per a l'ecologisme polític a Catalunya", amb una aposta per l'ecosocialisme i l'ecofeminisme.