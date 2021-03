Pere Aragonès confia a poder formar govern «el més aviat possible»

El vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, es va mostrar ahir confiat que es podrà formar govern «el més aviat possible» i va afegir que té la confiança dipositada en les tres formacions independentistes per tirar-lo endavant. Així doncs, el candidat a presidir la Generalitat confia que les negociacions entre les tres formacions independentistes al Parlament, ERC, Junts i la CUP, arribaran a bon port. Aragonès va destacar la recuperació econòmica com a principal repte del futur Govern.

L'endemà de la investidura de Laura Borràs com a presidenta del Parlament, Aragonès li va expressar «els millors desitjos» i va aprofitar per fer un reconeixement a l'anterior mesa i, en especial, a l'expresident Roger Torrent.

El vicepresident va expressar la necessitat que Catalunya tingui un nou Govern «el més ràpid possible» per poder començar la «recuperació econòmica i social» pels estralls que ha provocat la pandèmia. Així, va dir que té «màxima confiança» en els tres partits independentistes perquè les negociacions que mantenen derivin amb la formació d'un nou govern «amb majoria sòlida i estable».

Preguntat sobre quina valoració fa del primer discurs de Laura Borràs com a nova presidenta del Parlament, Aragonès va expressar «els millors desitjos». També va aprofitar per fer un reconeixement a la mesa anterior, la qual, va afegir, «ha estat objecte de persecució judicial per haver defensat tots els debats i, en especial, el president sortint, Roger Torrent».

Per part seva, el diputat de Ciutadans al Parlament Nacho Martín Blanco va pronosticar un Govern «devastador per a la convivència i l'economia catalanes i les relacions entre Catalunya i Espanya» i va qualificar ERC, Junts per Catalunya i la CUP d'«antisistema». «Tenim un Parlament que el que farà és atiar la confrontació i previsiblement tindrem un Govern de més confrontació, de més decadència i més divisió», va assenyalar Martín Blanco. El diputat de Ciutadans va carregar contra Borràs després del seu discurs en la constitució de la cambra i va dir que «encarna el pitjor del nacionalisme supremacista, racista i xenòfob».

En una atenció als mitjans acompanyat de la líder de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, Luz Guilarte, Martín Blanco va assegurar que a la seva formació li preocupa «enormement que el sentit comú i la sensatesa no tornin a Catalunya».