L'oci nocturn reclama un pla de rescat propi després d'«un any de tancament»

La Federació nacional d'empresaris d'oci i espectacles España de Noche reclama a l'executiu central i als autonòmics que dissenyin un pla de mesures específic per al sector després d'«un any de tancament». El Govern va aprovar divendres un reial decret llei pel qual va crear un paquet d'ajudes per a empreses d'11.000 milions d'euros a través de transferències directes (7.000 milions), reestructuracions de deute (3.000 milions) i recapitalitzacions (1.000 milions). És per això que l'oci nocturn sol·licita que l'ajuda demanada surti d'aquest mateix paquet, ja aprovat.

El sector també reclama la suspensió del pagament d'impostos i l'ajornament de constrenyiments i embargaments «que permetin mantenir congelada la situació econòmica del sector i la seva supervivència fins al final de la crisi del coronavirus».

En un comunicat, la Federació assenyala que després de 12 mesos «de tancament i amb toc de queda», els locals d'oci reclamen un «tractament especial» perquè és «l'únic sector de l'economia que manté prohibida la seva activitat».

En aquest sentit, i basant-se en les últimes dades de l'Estudi d'Impacte del Coronavirus a l'Oci Nocturn i els Espectacles, la Federació afirma que ja han tancat 4.933 locals d'oci a Espanya; és a dir, el 29,8% dels 16.500 que existien el març de 2020. A més, l'estudi estima unes pèrdues acumulades per cada discoteca de més de 300.000 euros, i per cada bar de copes o sala de concerts, de més de 150.000 euros.

Segons la Federació, això pot provocar que si abans de l'estiu no es reobren els locals o s'injecten ajudes directes, el 70,2% de les pimes de l'oci nocturn podrien desaparèixer durant aquesta primavera. Per tot això, han posat en marxa una nova acció reivindicativa sota el lema «Un any tancats, rescat ja!» per exigir una compensació econòmica que consideren «urgent».