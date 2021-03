Argimon, sobre la vacuna d'AstraZeneca: «No existeixen vacunes sense efectes adversos»

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha remarcat que no existeixen vacunes sense efectes adversos, però ha demanat tranquil·litat a la ciutadania amb AstraZeneca, en assegurar que són molt poc freqüents les trombosis cerebrals i que la farmacovigilància funciona.

Argimon ha comparegut aquest dimarts en roda de premsa amb la sotsdirectora de Promoció de la Salut i coordinadora de la campanya de vacunació a Catalunya, Carmen Cabezas, i la doctora de l'Institut Català de Farmacologia, Glòria Cirera.

Argimon ha recordat que Catalunya, d'acord amb Espanya i altres països europeus, ha paralitzat temporalment, per precaució, la vacunació amb AstraZeneca pels casos detectats de trombosi cerebral, a l'espera de l'estudi de l'Agència Europea del Medicament: "És moment d'esperar", ha subratllat.

El secretari de Salut Pública de la Generalitat ha destacat que la trombosi venosa cerebral és una malaltia "poc freqüent dins del context d'una vacunació", amb una incidència de 3 o 4 casos per milió de persones.

A data d'avui, els casos descrits a Europa aquests últims dies de vacunats amb AstraZeneca, i a l'espera de confirmar que hi hagi una relació de causalitat, mostren una incidència encara menor: un cas per milió d'habitants.

"A Espanya s'han administrat un milió de dosis -d'AstraZeneca- i només hi ha un cas; així que hem d'estar molt tranquils", ha afirmat Argimon, si bé ha admès que li preocupa que la ciutadania perdi confiança en aquesta vacuna.

El secretari de Salut Pública ha remarcat que "no hi ha cap vacuna que no tingui efectes adversos", però ha subratllat que la farmacovigilància "funciona" i que ja s'està encarregant d'analitzar possibles toxicitats tan poc freqüents que no es poden observar en un assaig clínic.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus