Demanen presó per a un home de Reus enxampat onze vegades al carrer durant l'estat d'alarma

Un home de 43 anys s'asseurà a la banqueta dels acusats dels jutjats penals de Reus per haver incomplert de forma reiterada la prohibició de mobilitat decretada el març del 2020 per l'estat d'alarma. La fiscalia li demana 1 any de presó per un suposat delicte de desobediència greu. En menys d'un mes, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Reus van enxampar el processat onze vegades quan transitava per la via pública sense causa justificada i sense respectar les prohibicions. La fiscalia subratlla que, malgrat que els agents li recordaven les mesures en cada intervenció, ell va seguir incomplint-les. El 20 de març l'home va dir a la policia que sortia "a passejar i a gaudir del dia" com a "ciutadà lliure" i que no sabia què fer a casa.

En altres ocasions l'home va explicar als agents que havia sortit de casa a prendre's una cervesa o un refresc, o que no podia aguantar més a casa. En una ocasió el van trobar en un banc bevent una ampolla de cervesa i un altre dia els va admetre que l'havien enxampat i que ja se n'anava.

Les onze infraccions es van produir entre el 20 de març i el 10 d'abril. Les dues primeres van ser el dia 20, amb menys de quatre hores de diferència. L'endemà també el van denunciar dues vegades. L'individu, en situació irregular, afronta una petició d'1 any de presó i el pagament de les costes processals.