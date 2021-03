La fiscalia obre una investigació a Colau per subvencions a entitats afins

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat aquest dimarts que l'atorgament de subvencions a entitats socials per part de l'Ajuntament compleix tota la normativa. Segons ha explicat en declaracions a RAC1, ni ella ni les altres persones denunciades per l'associació Abogados Catalanes por la Constitución per donar subvencions presumptament irregulars ha rebut encara cap notificació però està convençuda "que no hi ha cap causa". Poc després, fonts de la fiscalia han confirmat a l'ACN que ja s'han obert diligències d'investigació. "Si en algun moment se'ns contacta col·laborarem a donar tota la informació perquè no tenim res a amagar", ha dit.

Ha dit que està "molt tranquil·la", perquè a l'Ajuntament "tot es fa d'acord amb la legalitat". En aquest sentit, ha insistit que no creu que hi hagi cap causa i que els serveis jurídics del consistori no veuen res "desfavorable" en les subvencions.

Denúncia

En concret, la denúncia fa referència a subvencions a l'Observatori DESC, la PAH, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres. Segons Colau, és "indiscutible" que aquestes entitats fan una tasca "imprescindible" a la ciutat. De fet, ha remarcat que el conveni de col·laboració amb les entitats que assenyala la denúncia ve del mandat de Xavier Trias a l'Ajuntament de Barcelona.

La denúncia inclou acusacions de prevaricació, frau en la contractació, tràfic d'influències i malversació. A més de Colau, l'associació també denuncia la quarta tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Laura Pérez, les exregidores de Barcelona en Comú durant el passat mandat Gala Pin i Laia Ortiz i la directora de l'Observatori DESC, Irene Escorihuela. Colau havia treballat al DESC abans de ser alcaldessa.

Segons els denunciants, les subvencions van ser directes per esquivar una licitació oberta o un concurs per atorgar-les, amb la justificació del seu caràcter excepcional. "Només es pot interpretar, presumptament, com una forma encoberta de superar la lliure concurrència competitiva d'altres entitats", diu la denúncia.

Abogados Catalanes por la Constitución es defineix com una entitat en defensa dels "drets i llibertats" a Catalunya i ha treballat en diverses ocasions amb Societat Civil Catalana. Les dues entitats van denunciar l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, per no despenjar el llaç groc de la façana del Palau de la Generalitat. L'associació també va presentar la demanda que va desembocar en la prohibició judicial de penjar el símbol de solidaritat amb els presos polítics a la façana de l'Ajuntament de Barcelona.

Colau també ha apuntat que la mateixa associació va denunciar el consistori per aturar les consultes ciutadanes sobre diferents temàtiques.