Queixes a Salut pel retard en la distribució de tests d'antígens a les farmàcies

La presidenta del Col·legi de Farmacèutics, Rosa Núria Aleixandre, va lamentar ahir a aquest diari el retard de Salut en la regulació de l'accés als tests d'antígens a les farmàcies. «Fa temps que insistim en la implantació d'aquestes proves, però el govern està en un període de transició i no pren decisions en segons quins àmbits», va explicar. Aleixandre també va afegir que des del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya han decidit «donar uns dies més de marge» al Govern perquè prengui una decisió i va recordar que altres països ja han regulat els tests des de fa mesos.

De fet, el mateix consell, a principis de febrer va emetre un comunicat en què sol·licitava regular i fer més accessible els tests d'antígens per controlar la covid-19. També advertia del «risc» que suposa per a la salut de les persones la proliferació de tests d'antígens a través d'internet i espais no autoritzats, sense cap control, registre, garantia de seguretat o validació sanitària. En canvi, les farmàcies són un lloc «segur» amb professionals «que rebran una formació adequada», va concretar Aleixandre.

Sobre aquest aspecte, la presidenta del Col·legi de Farmacèutics va concretar que el sector de la infermeria està «desbordat» i la col·laboració de les farmàcies seria «crucial» per alleugerir el sistema sanitari. «Si es volen dur a terme esdeveniments multitudinaris no és viable que es facin tests d'antígens als mateixos recintes, és més pràctic i àgil que es facin 72 hores abans en una farmàcia», va concretar Aleixandre, i també va lamentar que s'hagi aturat la prova pilot «Obrir Girona», que havia de començar el 25 de febrer i, actualment, no se sap quan es durà a terme. «Fins que no es formi un nou govern, no es prendran decisions», va concloure.

D'altra banda, el Consell de Farmacèutics també recorda que els tests d'antígens són una prova més ràpida i econòmica que la PCR, però la «sensibilitat és inferior». Partint d'aquesta premissa, «pot ser una estratègia complementària a altres cribratges, però en cap cas un resultat negatiu en tests d'antígens pot eximir a l'usuari de prendre les mesures de prevenció davant la covid-19. (distància, mans, mascareta)».

Defensa d'AstraZeneca

D'altra banda, Rosa Núria Aleixandre va defensar que «totes les vacunes són útils i les de la covid-19 també; encara que no sabem quan durarà la immunitat, tothom s'ha de vacunar», va afirmar l'especialista en anàlisis clíniques. Respecte a la polèmica generada per les vacunes d'AstraZeneca va afirmar que «era innecessari que els casos de trombosi sortissin a la llum, tot això ha generat alarma social». De fet, la farmacèutica va considerar que «és possible que els afectats tinguessin patologies prèvies, en tot cas s'ha d'investigar però el procés de vacunació ha de seguir igualment, no es pot aturar per un lot amb sospites de ser defectuós». Aleixandre també va admetre que «algú té interessos contra aquesta farmacèutica» i va enviar un missatge de tranquil·litat.

Menys de 500 vacunacions

Respecte al ritme de vacunacions, aquest cap de setmana va tornar a baixar considerablement a tot Catalunya. Segons va analitzar Efe, els equips de vacunació de Salut van administrar diumenge únicament 464 dosis de vacunes de covid-19, un dels dies amb menys dosis inoculades des de l'inici del procés de vacunació, en un ritme que es frena els caps de setmana.

Segons les dades del Departament de Salut, fins ahir es van administrar un total de 889.777 dosis, fet que suposa que un 11,5% de la població catalana ja ha rebut una o dues dosis. Segons Salut, diumenge van inocular solament 464 dosis, de les quals 257 van ser primeres dosis i 207, segones. Del total de 889.777 dosis des del passat 27 de desembre, 645.339 han estat primeres inoculacions, un 8,3% de la població, i 244.438 persones, un 3,2% del cens, ja estan immunitzades.