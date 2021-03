Torrent, Gallego i Artadi, els diputats amb més diners al banc

El diputat d'ERC i fins ara president del Parlament, Roger Torrent, és l'electe amb més diners al compte bancari amb 250.000 euros, segons revela la declaració de béns al web de la cambra. El diputat d'En Comú Podem Joan Carles Gallego compta amb 150.000 euros i Elsa Artadi de JxCat amb 145.000. La diputada del PSC-Units Helena Bayo té propietats i en comparteix d'altres amb un valor total de 2,31 MEUR. La republicana María Jesús Viña posseeix 28 immobles entre habitatges compartits, finques rústiques i garatges amb un valor que no arriba als 300.000 euros. Dolors Sabater (CUP) comparteix propietats amb un valor total de més de 1,2 MEUR -amb la seva part de la participació i la de la resta de propietaris-.

Per darrera de Bayo i Sabater hi ha la diputada del PSC Assumpta Escarp que compta amb dues propietats compartides al 50% per un valor superior al milió d'euros i el diputat de JxCat Jordi Fàbrega que, amb dos immobles al 50%, registra un valor de més de 680.000 euros.

La consellera d'Agricultura en funcions, Teresa Jordà, és la parlamentària que té menys diners al compte corrent amb 793 euros. La segueixen el diputat de la CUP Xavier Pellicer i la diputada del PSC-Units Mònica Ríos que declaren tenir 1.000 euros al compte corrent. El diputat de Vox Manuel Jesús Acosta compta amb 1.795 euros a la llibreta i l'electa de la CUP Basha Changue, 3000 euros. El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha declarat tenir 3.000 euros en un compte corrent, un préstec personal de 1.495 euros i un contracte de rènting d'un vehicle.

El diputat de Junts Jaume Alonso-Cuevillas compta amb 3 habitatges dels quals n'és propietari valorats en gairebé 630.000 euros i té participacions en societats mercantils de més de 365.000 euros. També a les files de Junts, Albert Batet ha afirmat tenir només 10.000 euros en comptes corrents i un vehicle.