A partir de les vuit del matí d'aquest dimarts 16 de març, Uber torna a operar a Barcelona després de dos anys d'inactivitat pel decret de les VTC. Passats uns mesos de reunions amb les principals associacions del sector i les administracions públiques, la companyia celebra la seva tornada a la capital catalana a través d'una aplicació que, segons l'empresa, "servirà perquè els barcelonins tinguin més alternatives per deixar el seu cotxe a casa". A partir d'ara, Uber actuarà com una plataforma d'intermediació entre usuaris i taxistes de l'AMB. Alhora, inclourà la possibilitat de contractar serveis de mobilitat compartida –a través d'un acord amb Social Car- i facilitarà informació sobre la xarxa de transport públic de la ciutat.

El nou servei d'Uber es podrà sol·licitar des de qualsevol punt de la capital catalana, i el preu de cada viatge el marcarà el taxímetre. No obstant això, l'usuari podrà optar per pagar a través de l'aplicació una vegada finalitzi el trajecte. L'aplicació –disponible per a iOS, Android i Windows Mobile- mostrarà els temps d'espera perquè arribi el vehicle, la durada del viatge i informació sobre el conductor.

Encara que la plataforma d'Uber ja estigui en funcionament, l'empresa manté obert el formulari perquè els taxistes que desitgin prestar els seus serveis puguin registrar-se a la plataforma. A Madrid, on l'empresa fa un any que utilitza la mateixa fórmula, més de 2.000 taxistes s'han donat d'alta a la plataforma.

Pel que fa al servei de mobilitat compartida, els usuaris podran reservar vehicles de Social Car amb descompte través de l'aplicació. Segons explica la consellera delegada de Social Car, Mar Alarcón, els usuaris d'Uber tindran "accés prioritari als nous serveis", que van "des del lloguer d'un turisme per una escapada de cap de setmana fins al lloguer d'una caravana per unes vacances en família".

En relació amb el transport públic, l'aplicació d'Uber permetrà als usuaris tenir accés a tota la informació del transport públic de l'AMB per poder planificar el seu recorregut, indicant-los el preu del trajecte. La plataforma inclourà informació dels temps d'arribada i sortida i recomanacions de combinacions per arribar a una destinació final.



Negociacions obertes

Durant els últims mesos, la companyia nord-americana ha mantingut diverses trobades amb associacions com Élite Taxi, així com l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. A partir d'aquestes reunions, Uber també ha volgut mostrar el seu "compromís" amb el sector del taxi i ha impulsat un pla d'inversió per fomentar la recuperació del sector a Catalunya i dibuixar una estratègia de viabilitat a llarg termini. En aquest sentit, destaquen les bonificacions per aquells taxistes que operin amb models 100% elèctrics o els descomptes en combustibles distribuïts per Galp.

Malgrat la posada en marxa de la plataforma, el sector del taxi no descarta mobilitzacions durant els pròxims dies. La setmana passada, Élite Taxi va amenaçar amb protestes si l'aplicació d'Uber començava a operar a Barcelona, assegurant que la companyia nord-americana continua sent "una empresa 'non grata' en el sector del taxi de l'AMB" i que no pot arribar a la capital catalana "imposant les seves normes".

Colau confia que el retorn d'Uber no generarà protestes del sector del taxi perquè ara hi ha una normativa

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, confia que el retorn d'Uber a la ciutat no generarà protestes del sector del taxi. Segons ha afirmat en declaracions a Rac1, entén que hi hagi "preocupació general" del sector però ha remarcat que no és la mateixa situació que en el passat perquè ara hi ha una normativa. En aquest sentit, Colau ha assegurat que per operar a Barcelona, les companyies com Uber han de seguir la normativa. "Les institucions vam actuar i vam fer una regulació pionera a l'Estat", ha dit en relació a les VTC.