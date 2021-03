Borràs busca la unitat amb ERC i la CUP a la Mesa del Parlament

Primera reunió de la Mesa del Parlament de la 13a legislatura, amb una trobada prèvia en petit comitè només amb els independentistes. La presidenta de la cambra catalana, Laura Borràs, va dirigir la cita en la qual va donar la benvinguda als altres set representants (un de Junts, dos d'ERC, un de la CUP i dos del PSC), que van tractar els assumptes legislatius pendents, al mateix temps que van revisar un informe sobre el treball de la Diputació Permanent.

La ronda de contactes de Borràs de cara a la investidura del president encara no té data perquè, segons fonts parlamentàries, està pendent la constitució dels grups d'ERC i la CUP. Segons el previst, la primera votació s'ha de fer com a molt tard el divendres 26 de març.

Segons aquestes fonts, en la reunió d'ahir no es va parlar sobre si la Mesa està disposada a permetre al diputat de Junts Lluís Puig exercir el seu vot des de l'estranger, quelcom que no està contemplat al reglament de la Cambra com a supòsit per delegar el vot . La Mesa haurà de decidir si ho permet, tot i que fonts de Junts asseguren que això forma part de les negociacions entre independentistes per al futur Govern, de la mateixa forma que un acord per blindar els sobiranistes investigats, entre ells la pròpia Borràs, imputada per quatre delictes de corrupció.

La nova presidenta ha recuperat les reunions prèvies que Carme Forcadell celebrava només amb els independentistes quan formaven part de Junts pel Sí per consensuar les seves posicions a la Mesa. En aquest sentit, segons fonts coneixedores, Borràs es va comprometre a dilucidar possibles xocs entre ells abans que puguin esclatar a la Mesa. Un primer pacte perquè hi hagi treva i diàleg que no va agradar gens al PSC.

On sí hi va haver ahir unitat independentista va ser al Congrés. ERC, JxCat, PDeCAT i CUP van registrar una proposició de llei d'amnistia per commutar les condemnes i investigacions a tots els independentistes encausats des de 2013.

La iniciativa, segons els seus promotors, busca «tornar el conflicte polític exclusivament al terreny polític», però està abocada al fracàs. En aquest sentit, el PSOE va deixar clar que hi votarà en contra. «Una amnistia no té cabuda a la nostra Constitució», va concloure el ministre i secretari d'organització socialista, José Luis Ábalos.