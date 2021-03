«Em costa concentrar-me, decidir, soc covid persistent»

Laura Garcia és una covid persistent. Fa més d'un any que la va passar, però després de la malaltia perdura la febre pràcticament diària, el cansament, i problemes en la memòria i en la capacitat per resoldre les circumstàncies del dia a dia. Avui és una persona molt més irritable. I està preocupada perquè no sap si aquests símtomes els arrossegarà sempre o remetran.

Garcia és una pacient del metge Xavi Cantero i del seu equip. Explica que els primers símptomes van ser «uns dolors a l'esquena, a l'altura dels ronyons, el 3 de març de l'any passat». Eren símptomes de covid que es van diagnosticar com lumbàlgia. «Deu dies després, la meva parella va tenir una febrada molt alta i vam anar a l'hospital. Ens van dir que era una pneumònia bacteriana, no vírica, i que ens feien la PCR com a precaució. Va sortir positiva. Teníem covid».

Recorda que els primers dies estava molt espantada, però, passats els mesos, la preocupació és ser covid persistent. «El problema és que gairebé cada dia tinc febre i cansament, i a més seqüeles neurològiques. Em costa molt concentrar-me, recordar les coses, prendre decisions, tinc problemes per controlar el meu caràcter», explica Laura Garcia.

I el doctor Cantero lamenta no poder donar més respostes a aquest tipus de pacient. Reclama més estudis pel que fa als pacients d'ambulatori. Hi ha diverses hipòtesis sobre quina pot ser la causa de la persistència dels símptomes, però ara no hi ha solucions clares.

«Ara ho tractem per similitud amb altres malalties. En el cas de la Laura Garcia pot tenir molta similitud amb el de fatiga crònica», però «no podem donar una previsió de recuperació», afegeix Cantero. «Hi haurà pacients que milloraran molt i n'hi haurà que tindran símptomes persistents. La rehabilitació neurocognitiva també va bé, però estem a les beceroles en aquest tema», assenyala.

I a hores d'ara hi ha un buit per saber com tractar aquestes baixes laborals.