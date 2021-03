Només sis geriàtrics de més d'un miler tenen brots de coronavirus

La vacunació completa de més del 90% dels interns i del 80% dels treballadors de les residències de Catalunya ha permès que un 97% dels 1.040 geriàtrics catalans estiguin ja lliures de coronavirus i que solament sis tinguin encara brots de covid-19, dos menys que la setmana passada.

Aquests sis geriàtrics suposen només el 0,6% dels 1.040 que hi ha a Catalunya i encara tenen persones infectades, per la qual cosa estan classificats amb el color vermell.

Segons dades facilitades a Efe pel Departament de Salut, 33 geriàtrics més (3% del total), 8 menys que la setmana passada, tenen usuaris contagiats i estan en situació taronja, tot i que són ja brots controlats.

La gran majoria, 1.001 residències (96,2%), onze més que fa set dies, estan en situació verda i lliures del virus, segons la mateixa font.

El Departament de Salut classifica les residències -en les quals viuen aproximadament unes 55.000 persones- per colors: vermell per les que encara no han controlat l'epidèmia, taronja per les que tenen casos confirmats però que estan en fase d'estabilització, i verd per les que no tenen cap contagiat.

Fins ahir han mort a les residències catalanes 4.550 persones per covid-19 -cap en els últims 7 dies-, sense comptar els residents que han mort en hospitals o en centres sociosanitaris.

De fet, la vacunació ha fet baixar la mortalitat i les infeccions a les residències. Un mes després de l'inici de l'administració de les dosis de Pfizer als geriàtrics, el 27 de desembre, la davallada de brots i, com a conseqüència, de defuncions, ja es va notar de forma considerable. Actualment, ja han passat dos mesos i mig des de la posada en marxa de les vacunes, i el procés d'immunització ja ha gairebé culminat.