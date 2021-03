Uber torna a Barcelona després de dos anys aturada per la sentència de les VTC

Uber va tornar a operar a Barcelona després de dos anys d'inactivitat pel decret de les VTC. Passats uns mesos de reunions amb les principals associacions del sector i les administracions públiques, la companyia celebra la seva tornada a la capital catalana a través d'una aplicació que, segons l'empresa, «servirà perquè els barcelonins tinguin més alternatives per deixar el seu cotxe a casa». A partir d'ara, Uber actuarà com una plataforma d'intermediació entre usuaris i taxistes de l'AMB. Alhora, inclourà la possibilitat de contractar serveis de mobilitat compartida –a través d'un acord amb Social Car- i facilitarà informació sobre la xarxa de transport públic de la ciutat.

El nou servei d'Uber es podrà sol·licitar des de qualsevol punt de la capital catalana, i el preu de cada viatge el marcarà el taxímetre. No obstant això, l'usuari podrà optar per pagar a través de l'aplicació una vegada finalitzi el trajecte. L'aplicació –disponible per a iOS, Android i Windows Mobile- mostrarà els temps d'espera perquè arribi el vehicle, la durada del viatge i informació sobre el conductor.

Encara que la plataforma d'Uber ja estigui en funcionament, l'empresa manté obert el formulari perquè els taxistes que desitgin prestar els seus serveis puguin registrar-se a la plataforma. A Madrid, on l'empresa fa un any que utilitza la mateixa fórmula, més de 2.000 taxistes s'han donat d'alta a la plataforma.

«Per tercera vegada»

Per la seva banda, el sector del taxi va acordar manifestar-se dijous fins al Parlament per denunciar el retorn «il·legal» d'Uber a Barcelona. En una assemblea a l'exterior de l'estació de Sants, Élite Taxi va aprovar per àmplia majoria concentrar-se de bon matí a les Torres Venecianes de la plaça d'Espanya, recórrer la Gran Via i baixar per Via Laietana, amb parada davant de Foment del Treball, a qui acusen d'emparar l'arribada de la multinacional nord-americana. La manifestació de taxistes té previst acabar davant el Parlament. El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, va insistir que l'entrada d'Uber a Barcelona «no respecta» el reglament metropolità del taxi i va avisar els «companys» que treballin per a l'aplicació: «Són uns traïdors i els denunciarem».

«Uber torna il·legalment a Barcelona per tercera vegada», va recalcar Álvarez just abans de l'inici de l'assemblea a la plaça Joan Peiró, amb la presència de més de 200 taxistes.