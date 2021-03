Vergés, sobre AstraZeneca: «El que sabem és que el balanç risc-benefici continua sent a favor del benefici»

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha reiterat aquest dimecres la crida a la tranquil·litat respecte la vacuna d'AstraZeneca. En roda de premsa, Vergés ha assegurat que el sistema de farmacovigilància funciona i que s'investiga cas per cas quan es detecten possibles esdeveniments adversos relacionats amb la vacunació, tot i que no sempre hi hagi una relació. "El que sabem és que el balanç risc-benefici continua sent a favor del benefici", ha dit sobre AstraZeneca. En qualsevol cas, ha dit, qui ho ha d'acabar determinant és l'Agència Europea del Medicament (EMA per les sigles en anglès) i li consta que s'està fent una feina "intensa" per fer-ho el més aviat possible. La consellera també ha admès un estancament en la baixada dels contagis.

Encara sobre la vacunació, Vergés ha indicat que "la confiança de la ciutadania és clau" i ha reiterat que s'acabarà responent en funció del que determinin les agències reguladores.

"Ara el que toca és acabar de determinar què diu l'EMA respecte si podem continuar la vacunació amb Astrazeneca", ha conclòs. A Catalunya, ha indicat, amb motiu de la suspensió cautelar es van preparar uns materials de preguntes freqüents adreçat als professionals i a les persones ja vacunades se'ls ha enviat un missatge amb el mateix contingut.

Sobre la mort d'una persona vacunada amb AstraZeneca i que investiga l'Agència Espanyola del Medicament, Vergés no n'ha donat detalls. "La informació completa de cada cas que va sortint la tenen les agències reguladores", ha apuntat.

"Estancament"

Per altra banda, la consellera de Salut ha admès que hi ha un "estancament" en la baixada dels contagis i la millora de les dades epidemiològiques. "El risc és evident", ha assenyalat fent referència al percentatge d'asimptomàtics positius i la pujada de la velocitat de contagi. El fet que coincideixi amb un relaxament de mesures, ha assegurat, li preocupa.

Per això, ha insistit que s'ha de ser "especialment curós" amb tota activitat que es faci fora de la bombolla de convivència i sempre respectant l'ús de la mascareta, la higiene de mans i la distància. L'estancament, ha afegit, no necessàriament ha de fer canviar les mesures vigents, ja que pot haver-hi mobilitat però amb la bombolla de convivència.

De cara la Setmana Santa, Vergés ha demanat "no especular" quan tot just acaben d'entrar en vigor noves mesures per un període de 15 dies.

